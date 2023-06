"Astronomisches Angebot" für Robert Lewandowski: Saudis wollen wohl auch Barcelona-Star holen

Robert Lewandowski vom FC Barcelona hat kein Interesse an einem Transfer nach Saudi-Arabien. Der ehemalige Stürmer vom FC Bayern soll laut Sky lukrative Offerten mehrerer Klubs aus der Saudi Pro League vorliegen haben.

Die Mundo Deportivo schreibt dazu, Lewandowski wolle aber trotz eines "astronomischen" Angebots nicht dorthin wechseln, sondern strebe einen Verbleib bei Barça an.

Saudi-Arabien wirbt aktuell mit horrenden Offerte um einige der größten Namen des Weltfußballs. Bei Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) und Karim Benzema (Al-Ittihad) war dies bereits erfolgreich. Lionel Messi will 2024 folgen.

Lewandowski dagegen fühlt sich beim FC Barcelona wohl und möchte dort seinen noch bis 2025 laufenden Vertrag erfüllen.

Der polnische Nationalspieler war im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro Ablöse von den Bayern nach Katalonien gewechselt. Zuvor spielte er in seiner Laufbahn für den BVB, Lech Posen und Znicz Pruszkow.

In seinem ersten Jahr in Spanien wurde der 34-Jährige auf Anhieb Meister und Torschützenkönig. Er markierte 33 Treffer in 46 Pflichtspielen, dazu lieferte Lewandowski noch 8 Assists.