Deal über 200 Millionen Euro! Karim Benzema hat Real Madrid wohl über seinen Abschied informiert

Karim Benzema hat Real Madrid angeblich über seinen Abschied im Sommer informiert. Das berichtet das französische Portal Footmercato.

Der Superstar der Königlichen hat wohl eine Mega-Angebot von Al-Ittihad vorliegen: Benzema soll in Saudi-Arabien wohl 200 Millionen Euro über zwei Jahre verdienen können. Dem Bericht zu Folge hat der 35-Jährige sich dazu entschieden, die lukrative Offerte anzunehmen und Real Madrid über diesen Schritt informiert.

Unsicher ist jedoch, wie der Transfer über die Bühne gehen kann. Laut dem spanischen Portal Relevo hat sich Benzemas im Sommer auslaufender Vertrag mit dem Gewinn des Ballon d'Or automatisch um ein Jahr verlängert, doch eine offizielle Bestätigung der Madrillenen steht weiterhin aus. Sollte die Klausel greifen, müsste sich Benzema mit Real auf eine Vertragsauflösung einigen oder Al-Ittihad eine Ablösesumme zahlen.

Benzema selbst arbeitet im Hintergrund wohl schon fleißig an seinem Wechsel nach Saudi Arabien und hat laut The Athletic schon mit einem Physiotherapeuten von Real über einen möglichen gemeinsamen Wechsel in die Saudi Pro League gesprochen. Mitglieder des Trainerstabs sollen zudem schon mit einem Abgang des Franzosen rechnen.

Der 97-fache französische Nationalspieler hat auch im höheren Alter seinen Torriecher nicht verloren und trifft in dieser Saison erneut wie am Fließband: In 42 Spielen erzielte Benzema 30 Tore und legte sechs weitere auf.