FC Barcelona hat wohl Interesse an Bruno Guimarães - Ablöseforderung bei 100 Millionen Euro?

Der FC Barcelona beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Newcastle Uniteds Mittelfeldspieler Bruno Guimarães im Sommer. Das berichtet die Times.

Demnach müsste Barça im Falle eines Transfers rund 100 Millionen Euro nach England überweisen. Ob die finanziell angeschlagenen Katalanen dazu in der Lage wären, darf jedoch bezweifelt werden.

Jedenfalls benötigt Barça Verstärkung für das zentrale Mittelfeld, nachdem Kapitän Sergio Busquets den Verein verlassen wird. An Guimarães sollen indes auch Paris Saint-Germain und der FC Chelsea interessiert sein.

Der 25-jährige Brasilianer spielt seit Anfang 2022 für Newcastle, war seinerzeit für 42 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen. Zwar zählt Guimarães bei den Magpies aktuell zu den wichtigsten Spielern - bei einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro könnte man jedoch darüber nachdenken, das Geld zu nehmen und in mehrere Verstärkungen für die kommende Spielzeit zu investieren, in der Newcastle Champions League spielen wird.

Guimarães' Vertrag beim Tabellenvierten der Premier League ist noch bis 2026 datiert.

Guimarães stand diese Saison bislang in 39 Pflichtspielen für Newcastle auf dem Platz. Dabei gelangen dem brasilianischen Nationalspieler fünf Tore und fünf Vorlagen.

Am Sonntag (17.30 Uhr) steht für Guimarãesund Co. noch das letzte Ligaspiel beim FC Chelsea auf dem Programm. Bei einem Sieg und gleichzeitigem Punktverlust von Manchester United (gegen Fulham) würde noch der Sprung auf Platz drei gelingen, Rang vier ist dem Team von Trainer Eddie Howe bereits sicher.