Der FC Barcelona wird in der Saison 2023/24 seine Heimspiele nicht im Camp Nou bestreiten. Warum die Katalanen für die nächste Spielzeit umziehen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der FC Barcelona, aktuell Tabellenführer der spanischen Primera Division, nutzt bereits seit mehr als 60 Jahren das Stadion Camp Nou (seit 2022 Spotify Camp Nou) für all seine Heimspiele. Mit einer Kapazität von 99.354 Zuschauern ist es die größte Fußballspielstätte in Europa. Das legendäre Wembley Stadium in London beispielsweise folgt mit fast 10.000 Plätzen weniger auf Rang zwei der Liste der größten Stadien des Kontinents.

Barça hat in den vergangenen Jahren einiges an Ruhm und Prestige eingebüßt - in der Champions League etwa spielt man seit geraumer Zeit keine Rolle mehr, Meister wurde man zuletzt 2018/19 -, doch in der laufenden Spielzeit stehen die Chancen aktuell sehr gut, dass man endlich wieder den Meistertitel in die Höhe stemmen kann.

Unter anderem auch dank der Heimstärke der Katalanen. Von den 15 Ligaspielen im Camp Nou gewann der Barcelona zwölf und spielte zudem dreimal unentschieden, verloren hat man noch keines. Der Vorsprung auf Verfolger und Rivale Real Madrid beträgt sieben Runden vor Schluss elf Zähler.

Das Team von Trainer Xavi spielt also gerne im eigenen Stadion, allerdings wird es in der kommenden Saison 2023/24 nicht mehr im Camp Nou seine Heimspiele austragen. Was ist der Grund dafür? Im Folgenden gibt's die Antwort.

Warum spielt der FC Barcelona in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou?

Barças Heimspiele werden in der nächsten Saison im alten Olympiastadion in Barcelona (offiziell: Estadi Lluis Companys), das 55.000 Zuschauern Platz bietet und bis 2009 noch von Espanyol Barcelona genutzt wurde, stattfinden. Der Grund: Das Camp Nou wird umgebaut. Dies gab der Verein bereits in der abgelaufenen Saison in Form einer Mitteilung bekannt: "Die Arbeiten werden sich auf den ersten und zweiten Rang, die technischen Aspekte, die Umgebung des Stadions und die äußere Urbanisierung konzentrieren."

Auch das Innere des Stadions ist davon betroffen: "Die Maßnahmen im Inneren des Camp Nou umfassen den Abriss des zusätzlichen Gebäudes im Südtorbereich, in dem sich das medizinische Zentrum befand, Restaurierungsarbeiten, die Anti-Karbonisierung und die Abdichtung der Tribünen sowie die strukturellen Abschlüsse und die Verbesserung und Erneuerung der Übertragungssysteme."

Aufgrund von Unsicherheiten wegen des Ukraine-Krieges, "insbesondere in Bezug auf die Kosten und die Verfügbarkeit von Materialien", gab es Änderungen bei Start des Umbaus. "Der Abriss des dritten Ranges wird daher im Sommer 2023 erfolgen, was angesichts der derzeitigen Preisunsicherheiten ein Zeitgewinn ist".

"Ein früherer Abriss hätte bedeutet, dass man die Saison 2022/23 mit nur 50 Prozent der Kapazität hätte spielen müssen." Weiter heißt es: "Das künftige Camp Nou wird modernste Technologien enthalten, darunter eine 360°-Leinwand im Inneren des Stadions, die den Fans ein neues Erlebnis bieten wird".

In der Saison darauf, 2024/25, soll das Stadion dann wiedereröffnet und genutzt werden - allerdings mit 50% seiner Auslastung. Erst irgendwann in der Saison 2025/26 wird die planmäßig vollständige Renovierung des Camp Nou abgeschlossen sein, teilte die Liga mit.

