Raphinha zum FC Arsenal? Barça lehnte Angebot über 70 Millionen Euro ab

Der FC Barcelona lehnte im Winter ein Transferangebot in Höhe von knapp 70 Millionen Euro ab. Wie die spanische Sport berichtet, klopfte der FC Arsenal im Winter bezüglich eines Raphinha-Transfers an.

Die Londoner boten zwölf Millionen Euro mehr, als die Spanier im vergangenen Sommer für den Brasilianer bezahlt hatten - doch Barça lehnte ab.

Die chronisch klammen Katalanen machen immer wieder mit Schlagzeilen in Sachen Transfers und Finanzen auf sich aufmerksam - im negativen Sinne. Erst im Sommer fehlte jede Menge Geld, um die zahlreichen Neuzugänge rund um Stürmerstar Robert Lewandowski zu registrieren.

Ein Transfer von Raphinha hätte die Bilanzen deutlich aufbessern können, zumal der Brasilianer kein unantastbarer Star im Kader der Katalanen ist.

Raphinha absolvierte in der laufenden Saison 32 Pflichtspiele für Barcelona, dabei erzielte er sieben Tore, legte neun weitere Treffer auf. Keine schlechten Zahlen, dennoch ist der Offensivspieler nicht unumstritten.

In der Liga absolvierte er nur etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Spielminuten, in der Champions League stand Raphinha in fünf von sechs Spielen auf dem Platz, durfte aber kein einziges Mal durchspielen.

FC Barcelona: Raphinha sorgt mit Wutausbruch für Wirbel

Erst vor knapp zwei Monaten rankten sich zahlreiche Gerüchte um einen Wechsel Raphinhas - und vor wenigen Tagen schrieb der 26-Jährige Negativschlagzeilen. Nach seiner Auswechslung im Europa League-Spiel gegen Manchester United schlug er mehrfach wütend auf die Ersatzbank ein und musste von seinen Mitspielern beruhigt werden.

Die Beziehung zu Trainer Xavi sei aber nicht belastet. Dieser sagte zu dem Ausraster seines Spielers: "Das ist normal, so ist der Fußball. Ich sage den Spielern, dass sie wütend sein müssen. Und zwar auf eine positive Art und Weise. Als ich Spieler war, war ich auch wütend, wenn die Trainer mich auswechselten."