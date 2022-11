Real Madrid: José Mourinho sagte vor Roma-Wechsel den Königlichen ab

Seit Sommer 2021 trainiert José Mourinho die Roma. Dabei hätte er auch nach Madrid zurückkehren können. Das enthüllte ein Wegbegleiter des Trainers in einem Interview.

José Mourinho hätte im Sommer 2021 für eine spektakuläre Rückkehr sorgen können: Wie die portugiesische Fußball-Legende Paulo Futre nun verriet, wollte Real Madrid The Special One als Nachfolger von Zinédine Zidane zurück ins Bernabeu holen. Mourinho hatte allerdings bereits bei der AS Rom unterschrieben.

"Mourinho sagte Nein zu Real Madrid. Als Zidane ging, hatte er bereits bei der Roma unterschrieben, aber er hätte auch zu Real Madrid gehen können", sagte Futre, der einst 44 Länderspiele für Portugal absolvierte und 1987 mit dem FC Porto den Europapokal der Landesmeister gewann, bei serieANews.com. "Jemand rief ihn an, aber er zog es vor, nach Rom zu gehen und dieses Projekt zu starten."

Zidane hörte im Sommer 2021 als Trainer bei Real auf, als seinen Nachfolger holten die Madrilenen schließlich Carlo Ancelotti. Mourinho hatte, wie von Futre dargelegt, bereits bei der AS Rom unterschrieben, die er zur Saison 2021/22 übernahm und bei der der 59-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag steht. Real hatte Mourinho von 2010 bis 2013 trainiert und mit den Königlichen unter anderem 2012 die spanische Meisterschaft gewonnen.

Ob Mourinho möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal bei Real anheuert, ist offen. In Rom läuft es für den Portugiesen durchaus gut: Vergangene Saison gewann er mit den Italienern die Conference League, in der Serie A steht die Roma aktuell auf einem guten vierten Platz.

Mourinho war 2010 von Inter Mailand zu Real gewechselt, nachdem er kurz zuvor mit den Nerazzurri die Champions League gewonnen hatte. In Madrid blieb ihm der CL-Triumph verwehrt, dafür holte er den Henkelpott auch 2004 mit dem FC Porto. Nach seinem Durchbruch dort heuerte er 2007 beim FC Chelsea an, den er von 2013 bis Ende 2015 dann noch einmal trainierte. Bis zu seinem Engagement in Rom arbeitete Mourinho dann auch noch bei Manchester United (2016 bis Ende 2018) und bei Tottenham (November 2019 bis April 2021).