Primera Division: Karim Benzema trifft bei nächstem klaren Real-Sieg

Mit dem Schwung aus dem Erfolg im Clasico hat Real Madrid den neunten Ligasieg im zehnten Spiel gefeiert. Der Champions-League-Sieger gewann am Mittwoch beim FC Elche 3:0 (1:0).

Damit baute die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ihr Polster an der Tabellenspitze auf Verfolger FC Barcelona auf vorerst sechs Punkte aus. Reals Erzrivale Barcelona, der am Sonntag 1:3 bei den Königlichen verloren hatte, kann am Donnerstag wieder verkürzen.

Federico Valverde (11.), Karim Benzema (75.), frischgekürter Gewinner des Ballon d'Or, und Marcos Asensio (89.) trafen für Real. Nationalverteidiger Antonio Rüdiger spielte durch. Ex-Weltmeister Toni Kroos wurde gegen den Tabellenletzten in der 80. Minute ausgewechselt.