Real Madrid verkauft offenbar Borja Mayoral an den FC Getafe

Real Madrid dünnt seinen Kader im Angriff weiter aus. Wie die Marca berichtet, steht Borja Mayoral unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Getafe.

Nach dem bereits feststehenden Abschied von Luka Jovic zur AC Florenz wäre Mayoral der zweite frühere Bundesligastürmer, der die Königlichen in diesem Sommer dauerhaft verlässt. In der Saison 2016/17 hatte Mayoral leihweise beim VfL Wolfsburg gespielt.

Der Champions-League-Sieger erhält dem Bericht zufolge zehn Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen, der bei den Madrilenen noch einen Vertrag bis 2023 gehabt hätte. Beim Madrider Vorstadt-Verein Getafe soll Mayoral, der bereits in der vergangenen Saison an Getafe verliehen war, einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Damit stünde nun neben Superstar Karim Benzema nur noch ein gelernter Mittelstürmer im Kader: Mariano Diaz. Der heute 28-Jährige wurde bei Real ausgebildet und 2017 für geschätzte acht Millionen Euro an Olympique Lyon verkauft. Nach nur einem Jahr holte Real ihn dann für über 20 Millionen Euro zurück, was sich allerdings als Fehleinkauf herausstellen sollte.

In der vergangenen Saison kam Diaz wettbewerbsübergreifend auf nicht einmal 400 Einsatzminuten, in elf Spielen erzielte er nur ein Tor. Real sucht einen Abnehmer für den Dominikaner, der noch ein Jahr Vertrag hat. Im Falle einer Verletzung oder Schonung von Benzema setzte Real-Trainer Carlo Ancelotti in der vergangenen Saison immer mal wieder auf eine Aufstellung ohne echten Stürmer.