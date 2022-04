Barcelona verliert auch das nächste Heimspiel - Real fehlt ein Punkt zum Titel

Der FC Barcelona um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat eine überraschende Heimpleite kassiert und dem Erzrivalen Real Madrid eine Steilvorlage für den Gewinn der spanischen Meisterschaft geliefert.

Nach dem 0:1 (0:1) der Katalanen gegen Rayo Vallecano brauchen die Königlichen für den vorzeitigen Titelgewinn nur noch einen Punkt.

Hinter Real (78) ist Barca fünf Spieltage vor dem Saisonende weiter Tabellenzweiter, der FC Sevilla hat als Dritter aber die gleiche Punktzahl auf dem Konto (63). Im Nachholspiel am Sonntagabend erzielte Alvaro Garcia früh das Tor des Tages für Rayo (7.).

Für Barcelona war es nach dem Ausscheiden gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League schon die zweite 0:1-Heimniederlage im eigenen Stadion in Folge.

In einer zerfahrenen Partie verstand es die Mannschaft von Trainer Xavi nicht, ihre haushohe Überlegenheit in Tore umzumünzen. Zudem hatte Barca Pech, keinen Elfmeter zu bekommen, als Gavi in der Schlussminute im Strafraum mit einem Bodycheck zu Boden gestreckt wurde.

Madrid kann am Samstag zu Hause gegen Espanyol Barcelona (16.15 Uhr/DAZN) die Meisterschaft in LaLiga klar machen.

Artikel und Videos zum Thema Jetzt anmelden und LaLiga live auf DAZN erleben! Jederzeit monatlich kündbar.

Primera Division: Die Tabelle