Real Madrid offenbar an Leipzigs Angelino interessiert

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist laut Medienberichten an Flügelspieler Angelino vom Bundesligisten RB Leipzig interessiert. Wie die spanische Tageszeitung ABC berichtet, sollen die Königlichen den 25-Jährigen als weitere Option für die linke Außenbahn im Auge haben.

Da der auslaufende Vertrag des brasilianischen Linksverteidigers Marcelo nicht verlängert werden soll, sei Real auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz neben Ferland Mendy.

Der Vertrag von Angelino bei RB läuft noch bis 2025. Der Spanier war im Januar 2020 erst per Leihe von Manchester City zu den Sachsen gekommen, ehe er nach guten Leistungen unter dem heutigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann fest verpflichtet wurde.

Auf eine Kaufoption von 18 Millionen Euro hatten sich die Klubs schon im Voraus geeinigt. Inzwischen ist Angelino deutlich mehr wert.

In der laufenden Saison kommt Angelino auf 25 Pflichtspieleinsätze, in denen er sieben Tore vorbereitete. An das Niveau aus der Vorsaison kam er wie die gesamte Leipziger Mannschaft bislang nur selten heran.