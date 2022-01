FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen nach Glanzparade gefeiert

Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner Glanzparade beim 1:0-Sieg des FC Barcelona bei RCD Mallorca am Sonntagabend von spanischen Medien und seinen Teamkollegen gefeiert worden.

"Die Wiederauferstehung von ter Stegen", titelte die Marca. Die Zeitung El Mundo schwärmte von der "Wunderparade" und vom "Wunderarm" des deutschen Torhüters.

Ter Stegen, der in den vergangenen Wochen immer wieder für seine Leistungen kritisiert worden war, wehrte beim Spiel in Mallorca in der Nachspielzeit mit einem grandiosen Reflex eine Direktabnahme aus kurzer Distanz von Jaume Costa ab. Luuk de Jong hatte die Katalanen, die nun den fünften Platz belegen, zuvor in Führung gebracht.

"Marc hat uns gerettet, dieser Sieg ist immens wichtig", sagte Trainer Xavi Hernandez. Ter Stegen habe zuletzt eine "Vertrauenskrise" gehabt, die nun aber überwunden sei.

Auch Innenverteidiger Eric Garcia lobte den 29-jährigen Schlussmann: "Spektakuläre Parade. Marc hat gezeigt, was für ein Supertorwart er ist. Wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können, wenn es drauf ankommt."

Ter Stegen wechselte 2014 von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison absolvierte er bislang 23 Pflichtspiele.