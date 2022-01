Offiziell: FC Barcelona verpflichtet Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers

Der FC Barcelona hat Offensivspieler Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet. Das gaben die Katalanen am Samstagabend offiziell bekannt.

Der 26-Jährige, dessen Vertrag bei den Wolves noch bis 2023 datiert ist, wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Anschließend besitzen die Blaugrana eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro beträgt und Traore für fünf Jahre an Barca binden soll.

Damit kehrt Traore an alte Wirkungsstätte zurück. Der Rechtsfuß spielte bereits in der Barca-Jugend und lief viermal für die Profis auf. Über Aston Villa und Middlesbrough wechselte Traore 2018 nach Wolverhampton. In der laufenden Spielzeit bestritt Traore 20 Ligaspiele für die Wolves (ein Tor).

Bereits in den vergangenen Transferperioden wurde der spanische Nationbalspieler mehrfach mit einer Rückkehr nach Barcelona in Verbindung gebracht.

Für Barca ist Traore bereits der dritte Winterneuzugang. Zuvor verpflichteten die Spanier bereits Ferran Torres von Manchester City sowie den vereinslosen Dani Alves.