Die Mutter aller Klassiker geht in ihre 183. Auflage: Der Tabellenachte aus Barcelona empfängt den Tabellendritten aus Madrid. Hier könnt Ihr das Spiel live im Ticker verfolgen.

Der erste Clasico nach der Ära Messi! Ein mäßiger Start in die Saison beschert dem FC Barcelona gerade mal Rang acht in der Liga. Real Madrid war bislang in besserer Verfassung, führte direkt vom dritten bis zum achten Spieltag die Tabelle an. Eine Niederlage in Espanyol verhagelte die Bilanz.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zieht man die letzten Begegnungen beider Mannschaften zu Rate, dann sieht es für die Elf von Ronald Koeman ziemlich düster aus: Der letzte Sieg Barcas über die Madrilenen geht zurück auf den 2. März 2019 (0:1). Seitdem gab es ein Unentschieden und zuletzt drei Niederlagen am Stück.

Vor Beginn: Die Partie soll um 16.15 Uhr vom Unparteiischen Sanchez Martinez angepfiffen werden. Als Austragungsort dient das altehrwürdige Camp Nou in Barcelona.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des spanischen Klassikers FC Barcelona vs. Real Madrid.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Garcia, Alba - Busquets, De Jong, Roberto - Dest, Depay, Fati

Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Garcia, Alba - Busquets, De Jong, Roberto - Dest, Depay, Fati Real Madrid: Courtois - Nacho, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute live im TV und Livestream

Die Partie FC Barcelona vs. Real Madrid wird nicht im Free-TV verfügbar sein. Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für den Clasico.

Der Übertragungsbeginn ist heute um 16.00 Uhr. Für die Moderation ist Tobi Wahnschaffe verantwortlich. Am Kommentatorenpult wird Jan Platte von Experte Sebastian Kneißl unterstützt. Anpfiff ist um 16.15 Uhr.

Um das Match live sehen zu können, wird ein DAZN-Abonnement vorausgesetzt. Dieses beläuft sich derzeit auf 14,99€ monatlich oder 149,99€ jährlich. Hier klicken für mehr Informationen.

