Spitzenspiel in der Primera Division! Meister Atletico Madrid trifft am 8. Spieltag auf den FC Barcelona. SPOX tickert die ganze Partie für Euch live mit.

In Spanien treffen heute die beiden Topteams Atletico Madrid und der FC Barcelona aufeinander. Wird es das letzte Spiel von Ronald Koeman als Barca-Trainer? An der Seitenlinie wird er wegen seiner Sperre heute sowieso nicht vorzufinden sein. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Primera Division heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sowohl Meister Atletico Madrid als auch der FC Barcelona waren in dieser Woche in der Champions-League-Gruppenphase im Einsatz. Während die Rojiblancos ihr Spiel gegen den AC Mailand noch in letzter Sekunde drehen konnten und dank des Elfmeters von Luis Suarez 2:1 gewannen, musste Barca gegen Benfica Lissabon die nächste Schlappe hinnehmen. Die Katalanen gingen mit 0:3 unter. Ronald Koeman, der Trainer der Blaugrana, der wegen seiner Sperre nicht an der Seitenlinie agieren wird, erhält heute wohl seine letzte Chance, bevor er entlassen wird.

Vor Beginn: Das Madrider Wanda Metropolitano dient als Spielstätte. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spitzenspiel in der Primera Division. Der FC Barcelona ist zu Gast bei Meister Atletico Madrid.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Primera Division heute im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für Spiele der Primera Division und zeigt deshalb das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona live und in voller Länge. Um 20.45 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Folgendes Trio setzt der Streamingdienst ein:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro könnt Ihr DAZN abonnieren. Das Abo ist zudem monatlich kündbar.

Primera Division: Die aktuelle Tabelle im Überblick

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 7 21:8 13 17 2. Real Sociedad 7 10:6 4 16 3. FC Sevilla 6 10:2 8 14 4. Atlético Madrid 7 9:6 3 14 5. Rayo Vallecano Madrid 7 13:7 6 13 6. Athletic Bilbao 8 7:4 3 13 7. FC Barcelona 6 11:5 6 12 8. Betis Sevilla 7 11:7 4 12 9. FC Valencia 7 12:8 4 11 10. CA Osasuna 7 10:11 -1 11 11. FC Villarreal 6 6:3 3 8 12. RCD Mallorca 7 6:12 -6 8 13. Celta de Vigo 7 7:10 -3 7 14. Espanyol Barcelona 7 4:7 -3 6 15. FC Cádiz 7 7:11 -4 6 16. FC Elche 7 4:8 -4 6 17. UD Levante 7 6:12 -6 4 18. FC Granada 7 5:12 -7 3 19. Deportivo Alavés 7 2:12 -10 3 20. FC Getafe 7 2:12 -10 0