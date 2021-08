Atletico Madrid feiert erneut knappen Sieg

Zwei Spiele, zwei knappe Siege: Der spanische Meister Atletico Madrid hat seine weiße Weste gewahrt. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Diego Simeone mit 1:0 (1:0) gegen den FC Elche durch. Später am Abend will Real Madrid bei Levante nachziehen.

Den Treffer erzielte der argentinische Stürmer Angel Correa (39.), der sich bisher für alle drei Atletico-Tore in der laufenden Saison verantwortlich zeigte.

Atletico tat sich bei über 30 Grad schwer, klare Möglichkeiten herauszuspielen. Abwehrspieler Jose Maria Gimenez ließ kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 liegen (47.), danach verwaltete der Favorit das Ergebnis erfolgreich.