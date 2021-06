Real Madrid: Ancelotti kehrt als Trainer zurück und erhält Dreijahresvertrag

Carlo Ancelotti (61) kehrt zu Real Madrid zurück. Der ehemalige Bayern-Coach, der eigentlich noch bis 2024 beim englischen Erstligisten FC Everton unter Vertrag stand, tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Chefcoaches Zinedine Zidane an, der in einem offenen Brief am Montag mit der Real-Klubführung um Präsident Florentino Perez abgerechnet hatte.

Ancelotti unterschrieb beim Klub von Nationalspieler Toni Kroos einen Vertrag für die kommenden drei Spielzeiten. Das teilten die Königlichen am Dienstag mit.

Ancelotti war bereits von 2013 bis 2015 bei Real tätig und gewann mit den Madrilenen 2014 die Champions League. Nach dem Erfolg in der Königsklasse und dem Pokalsieg sowie dem Titel bei der Klub-WM war Ancelotti im Mai 2015 entlassen worden. Nach einer einjährigen Auszeit heuerte Ancelotti bei Bayern München an und holte 2017 die Meisterschaft, bevor er nach eineinhalb Jahren beim SSC Neapel im Dezember 2019 Everton übernahm.

Der neue Real-Coach wird am Mittwochabend (18.00 Uhr) bei einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt. Mit Everton hatte Ancelotti in der abgelaufenen Premier-League-Saison das internationale Geschäft knapp verpasst.

"Ich möchte dem Vorstand, den Spielern und den Evertonians für die großartige Unterstützung danken, die sie mir alle während meiner Zeit beim Klub gegeben haben", wird Ancelotti in einer Everton-Mitteilung zitiert. Das Engagement bei Real sei "eine unerwartete Gelegenheit", von der er glaube, "dass sie zu diesem Zeitpunkt der richtige Schritt für mich und meine Familie ist", sagte Ancelotti weiter.

Zidane hatte sein Amt vergangenen Donnerstag niedergelegt und anschließend über mangelnde Unterstützung geklagt. "Ich gehe, weil ich spüre, dass der Verein mir nicht mehr das Vertrauen gibt, das ich brauche", hatte Zidane mitgeteilt. Anschließend waren auch andere prominente Namen wie Antonio Conte oder Mauricio Pochettino als Zidane-Nachfolge gehandelt worden.