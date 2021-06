Bale-Berater versichert: Tottenham-Verbleib "keine Option" - Rückkehr zu Real Madrid wird konkreter

Aller Voraussicht nach wird Gareth Bale zur kommenden Saison nach Madrid zurückkehren. Einen Verbleib bei Tottenham Hotspur schloss sein Berater aus.

Der walisische Nationalspieler Gareth Bale (31), der in der vergangenen Saison von Real Madrid an Tottenham Hotspur ausgeliehen war, wird in der kommenden Spielzeit definitiv nicht mehr für die Spurs auflaufen. "Wie ich von Anfang an gesagt habe: Es ist keine Option", bestätigte Bales Berater Jonathan Barnett im Gespräch mit der Evening Standard bezüglich eines Tottenham-Verbleibs seines Klienten.

Darüber hinaus gebe es auch "keinerlei Vereinbarungen" mit anderen Klubs. "Er steht bei Real unter Vertrag", so Barnett weiter. Zuletzt war von der spanischen Sportzeitung Marca berichtet worden, dass der 31-Jährige gar ein vorzeitiges Karriereende in Erwägung ziehe. Bale war einst im Sommer 2013 von den Spurs zu den Königlichen gewechselt und gewann dort unter anderem viermal die Champions League. Sein Vertrag bei den Madrilenen läuft im Juni 2022 aus.