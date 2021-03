FC Barcelona: Mehr La Masia, kein Katar, ein Grillabend mit Messi - und Haaland? Laportas Barca-Pläne

Mit einem Schuldenberg von knapp 1,2 Milliarden Euro steht der FC Barcelona am finanziellen Abgrund. Die Rückkehr von Joan Laporta macht Hoffnung auf Besserung - weil unter dem neuen alten Präsidenten die zuletzt vernachlässigte Nachwuchsakademie La Masia wieder in den Vordergrund rücken soll. Zu einer Verpflichtung eines Topstars könnte es im Sommer trotz allem kommen. Und was wird eigentlich aus Lionel Messi?

Ilaix Moriba war aus dem Häuschen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hatte gerade mit seinem schwächeren linken Fuß sein erstes Tor für die Profis des FC Barcelona erzielt. Und plötzlich sprang ihm ein jubelnder Lionel Messi in die Arme.

"Diesen Moment", sagte Moriba nach dem 2:0-Auswärtssieg der Katalanen gegen CA Osasuna am 6. März, "nehme ich mit ins Grab. Unvergesslich!"

Es war nicht nur ein besonderer Moment für Moriba, sondern für den gesamten Klub. Die freudige Umarmung von Moriba und Messi symbolisierte die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des FC Barcelona.

Sie war eine Erinnerung an das, wofür der Klub einmal stand. Und demnächst wieder stehen könnte. Für einen Klub, der den eigenen Nachwuchs wieder in den Vordergrund stellt.

Katar statt UNICEF: Barcas Wertebruch nach Laporta

Etwas mehr als 24 Stunden nach Moribas symbolischem Treffer in Pamplona wurde Joan Laporta zum zweiten Mal zum Präsidenten des FC Barcelona gekürt. Zuvor hatte er von 2003 bis 2010 die Geschicke des Klubs gelenkt - und musste im darauffolgenden Jahrzehnt zusehen, wie sich die Blaugrana immer mehr von ihren eigenen Werten distanzierten.

Einige Beispiele:

Die jahrelange und weltweit für viel Anerkennung sorgende Gratis-Trikotwerbung für UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, wurde für einen 150 Millionen Euro schweren Deal mit der Qatar Foundation über Bord geworfen.

Die berüchtigte Verpflichtung des brasilianischen Supertalents Neymar im Jahr 2013 führte zu einem Rechtsstreit mit dessen abgebendem Verein, der letztlich mit der Trennung des korrupten Laporta-Nachfolgers Sandro Rosell seinen Höhepunkt erreichte. Obendrein belegte die FIFA den Klub kurz darauf wegen Transfers von minderjährigen Spielern mit einer einjährigen Transfersperre.

Rosells Nachfolger Josep Bartomeu trieb das jahrelange Führungschaos vor allem mit dem "Barcagate" auf die Spitze, einem Skandal, an dem eine PR-Firma beteiligt war, die von Bartomeu angeheuert wurde, um Spieler und Trainer - aktuelle wie ehemalige - auf Social-Media-Plattformen in Verruf zu bringen.

Vor allem aber litt La Masia, die hauseigene Talentschmiede. Nicht unmittelbar nach dem Abgang von Pep Guardiola 2011, den Laporta drei Jahre zuvor vom Trainer der zweiten Mannschaft zum Verantwortlichen der Profis befördert hatte. Denn auch Tito Vilanova, Guardiolas Nachfolger, führte die erfolgreiche Ära fort.

2012, bei einem Ligaspiel gegen UD Levante, ließ Vilanova elf Spieler aus La Masia gleichzeitig ran. Doch spätestens seit 2014, als der Trainer im Alter von nur 45 Jahren tragischerweise an Krebs verstarb, blieb der eigene Nachwuchs mehr und mehr auf der Strecke.

© imago images Wichtig für La Masia: Pep Guardiola und Tito Vilanova (r.).

La Masia bei Barca im Hintergrund: "Schade! Er ist so klein"

Als Lionel Messi mit zarten 13 Lenzen zu Barca kam, gaben ihm seine Mannschaftskameraden den Spitznamen "Zwerg". "Ich war im Alter von 12 Jahren 1,70 Meter groß", sagte der ehemalige Akademie-Spieler Roger Gribet im Gespräch mit SPOX und Goal. "Aber er war nicht einmal 1,50 Meter groß!"

Zu dieser Zeit war Barca mehr an der Technik eines Spielers interessiert als an seiner Physis. Doch unter Bartomeus Regentschaft änderten sich die Prioritäten.

"Die Vorstellung des Klubs ist eine andere als früher", sagte ein ehemaliger Nachwuchscoach schon 2017 zu SPOX und Goal. "Was man jetzt bei den Probetrainings in La Masia hört, ist 'Schade! Er ist so klein.' Heutzutage suchen sie nach physisch starken Spielern, nicht nach talentierten."

Und weiter: "Wir haben den Spielern beigebracht, zu konkurrieren, das Fairplay zu respektieren und schließlich zu gewinnen. Cruyff fragte immer, wie wir gespielt hatten. Er fragte nie nach dem Ergebnis. Aber Barca B spielt, um zu gewinnen, und sie tun das mit Spielern, die nicht im Alter von Spielern in der Entwicklung sind, und das ist im Grunde genommen Betrug an den Jüngeren."

Kein Wunder also, dass der Klub immer mehr Eigengewächse verlor - vor allem in Richtung England. Klubs aus der Premier League köderten viele Talente mit der Aussicht auf größere Verträge und mehr Spielzeit - ein Problem, das La Masia auch schon vor der Ära Bartomeu hin und wieder heimgesucht hatte.

Thiago, Icardi und Co.: Das wurde aus den Eigengewächsen, die der FC Barcelona ziehen ließ © getty 1/25 La Masia gilt als eine der berühmtesten Talentschmieden in der Welt des Fußballs. Ob Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets oder Lionel Messi: Die Akadamie des FC Barcelona brachte schon so einige Legenden heraus. © imago images 2/25 Der Klub ließ aber gerade in den vergangenen Jahren auch zahlreiche talentierte Eigengewächse ziehen. Eigengewächse, die andernorts ihren Durchbruch schafften. Wir geben euch einen Überblick. © getty 3/25 THIAGO ALCANTARA: Schon in den Jugendteams war das Potenzial des Sohnes von Mazinho erkennbar. Bei den Profis wurde er dem Lob und Vergleichen mit Xavi aber nicht immer gerecht. 2013 folgte Thiago dem Ruf von Pep Guardiola und dem FC Bayern. © imago images 4/25 In München zog Thiago sieben Jahre lang die Fäden im Mittelfeld und reifte beim Triple-Sieg 2020 zu einem elementaren Bestandteil der Mannschaft. Seit dieser Saison spielt er beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp. © getty 5/25 DANI OLMO: Das beste Beispiel für die nicht immer glückliche Transferpolitik der Katalanen. Olmo wurde im Zuge des Deals mit Alen Halilovic 2015 an Dinamo Zagreb verscherbelt. Heute ist der 22-Jährige Nationalspieler - und Stammkraft bei RB Leipzig. © getty 6/25 ANDRE ONANA: Mit 13 von der "Samuel Eto'o Foundation" entdeckt, heuerte der kamerunische Keeper mit großen Vorschusslorbeeren bei Barca an. Verbrachte fünf Jahre in La Masia, ehe sich Ajax ihn schnappte. Ist heute Stammtorwart bei den Niederländern. © getty 7/25 ADAMA TRAORE: Der Flügelspieler der Wolverhampton Wanderers macht dieser Tage als Muskelpaket von sich reden. Zu Barca-Zeiten war das noch anders. Von 2004 bis 2015 spielte Traore in La Masia. Für die Profis reichte es nur zu einem Pflichtspiel-Einsatz. © getty 8/25 ALEX GRIMALDO: Acht Jahre lang ein Teil von Barca. Der Linksverteidiger kam jedoch nicht an Jordi Alba vorbei, weshalb er sich 2016 für einen Wechsel zu Benfica entschied. Bei den Portugiesen ist der Mann aus Valencia fest gesetzt. © getty 9/25 SERGI SAMPER: Es heißt, kaum ein Mittelfeldspieler seit Iniesta habe in der Jugend das Spiel so an sich gerissen wie Samper. Ein Regisseur bei den Profis wurde er aber nie. 2019 ließ der Klub ihn zu Vissel Kobe ziehen. In Japan kickt er nun mit Iniesta. © getty 10/25 ORIOL ROMEU: Dem Sechser prophezeiten sie bei Barca einst eine große Zukunft. Pep Guardiolas Mittelfeld war jedoch überfüllt. Also wechselte Romeu. Über Chelsea und Valencia ging's zwischenzeitlich sogar nach Stuttgart. Seit 2015 kickt er in Southampton. © getty 11/25 FERNANDO NAVARRO: Der Linksverteidiger schickte sich 2002 an, Stammspieler zu werden - bis ihn eine Knieverletzung ausbremste. Weil er danach nicht mehr der Alte war, ließ Barca ihn ziehen. Navarro spielte in der Folge lange für Sevilla. © getty 12/25 VICTOR VAZQUEZ: Der Offensivmann war ein fester Teil der legendären "Class of 87" um Messi und Pique. Über Vazquez wurde früher sogar mehr gesprochen als über Messi. Er schaffte aber nie den Durchbruch, spielte dann lange in Brügge. Heute vereinslos. © getty 13/25 CESC FABREGAS: Sah schon als Teenager keine Perspektive bei Barca und folgte dem Ruf des FC Arsenal. Verbrachte acht Jahre bei den Gunners, ehe Barca ihn zurückholte. Nach drei Jahren ging Fabregas wieder. Inzwischen ist Monaco seine Wahlheimat. © getty 14/25 BOJAN KRKIC: Was extremer Hype bewirkt, wird an Krkic deutlich. Nach einer starken Debütsaison gelang dem Teenager bei Barca nichs mehr. Über Rom, Mainz und Stoke landete er 2019 bei Montreal Impact. Die Messi-Vergleiche? Längst verstummt. © getty 15/25 MAURO ICARDI: Von 2008 bis 2011 ein Teil der katalanischen Jugendakademie. Der inzwischen für PSG stürmende Argentinier war damals schon treffsicher, passte den La-Masia-Bossen mit seiner wuchtigen Spielweise aber wohl nicht ins Tiki-Taka-Konzept. © getty 16/25 GAI ASSULIN: Für Bayern-Star Thiago "der talentierteste La-Masia-Spieler, den ich je gesehen habe". Der Israeli schaffte aber nie den Durchbruch und wechselte quer durch die Welt. Heute, mit 29, trägt er das Trikot des Rumänen-Klubs Politehnica. © getty 17/25 SANDRO RAMIREZ: Der Stürmer von den Kanaren traf in den Jugendteams wie am Fließband und galt unter Luis Enrique als großer Hoffnungsträger. Seine Konkurrenten hießen jedoch Neymar und Luis Suarez. Mittlerweile verdient er sein Geld bei SD Huesca. © getty 18/25 GIOVANI DOS SANTOS: Eines der Supertalente, das sich gut einfügte, aber die nötige Konstanz vermissen ließ, um dauerhaft zum Stammspieler zu reifen. Nach 37 Einsätzen verabschiedete sich der Stürmer, der nach zahlreichen Stationen heute in Mexiko kickt. © getty 19/25 JONATHAN DOS SANTOS: Der jüngere Bruder von Giovani übernahm schon früh Verantwortung im Mittelfeld der Jugendteams. Aber wie viele andere vor ihm scheiterte auch er an der hohen Konkurrenz und zog weiter. Heute verdient er sein Geld bei LA Galaxy. © getty 20/25 HECTOR BELLERIN: Von 2003 bis 2011 in La Masia ausgebildet, schlug der Rechtsverteidiger den Fabregas-Weg ein und unterschrieb mit 16 bei Arsenal. Ein Schritt, der sich auszahlte. Der schnelle Bellerin machte sich bei den Gunners europaweit einen Namen. © getty 21/25 KEITA BALDE: In Katalonien geboren, weilte der senegalesische Angreifer von 2004 bis 2011 in La Masia. Balde manövrierte sich allerdings mit diversen Disziplinlosigkeiten ins Abseits. Barca schickte ihn weg. Über Rom und Monaco ging's für ihn nach Genua. © getty 22/25 MUNIR EL HADDADI: Um den Spanier marokkanischer Herkunft entstand ein ähnlicher Hype wie um Krkic. Der wurde größer, als er in seinem zweiten Einsatz traf. Munir wurde den Erwartungen aber nie gerecht. Heute stürmt er für den FC Sevilla. © getty 23/25 ISAAC CUENCA: Der schlaksige Flügelspieler arbeitete sich unter Guardiola kurzzeitig in die erste Mannschaft. Dann aber erlitt er einen Kreuzbandriss und wurde abgegeben. Cuenca mutierte zum Wandervogel. Seit 2020 versucht er sich in Japan. © getty 24/25 GERARD DEULOFEU: Alles, was Deulofeu in der Jugend anstellte, war verheißungsvoll. Dem Druck im Camp Nou schien der trickreiche Flügelspieler jedoch nie gewachsen. Nach einem gescheiterten zweiten Anlauf und ein paar Jahren in England nun bei Udine. © getty 25/25 CRISTIAN TELLO: Noch so ein Eigengewächs, das nach verheißungsvollen Leistungen in der Barca-Jugend zu früh in den Himmel gelobt wurde und bei den Profis scheiterte. 2016 trennten sich die Wege, inzwischen kickt Tello für den Ligarivalen Real Betis.

Ex-Barca-Jugendspieler: "Der Weg zu den Profis ist zu lang"

Gerard Pique und Cesc Fabregas etwa wurden als junge Spieler weggelockt, kehrten aber zumindest wieder nach Barcelona zurück. Im vergangenen Jahrzehnt verließen jedoch deutlich mehr Spieler die katalanische Talentschmiede. Sergio Canos zum Beispiel ging 2013 im Alter von 16 Jahren nach Liverpool.

"Zwei Jahre vor meinem Abschied wechselten Hector Bellerin und Jon Toral zu Arsenal", sagt der Mittelfeldspieler, heute beim englischen Zweitligisten FC Brentford unter Vertrag, im Gespräch mit SPOX und Goal.

"Ich dachte mir nur: Wow! Solche Fußballer, wirklich? Aber wenn du zu Arsenal oder Liverpool gehst, hast du nicht so einen langen Weg zu den Profis. Bei Barca musst du in der U17, U18, U19 und dann bei Barca B spielen, bis du eventuell die Chance bei den Profis bekommst. Der Weg ist zu lang. Es sei denn, du bist unglaublich und schießt jedes Wochenende drei Tore."