Atletico Madrid dank Suarez-Doppelpack sieben Punkte vor Real Madrid

"Wintermeister" Atletico Madrid hat in der Primera Division seinen Vorsprung auf Verfolger Real Madrid auf sieben Zähler ausgebaut. Das Team von Trainer Diego Simeone vergrößerte durch einen glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg bei SD Eibar sein Polster vor dem Hauptstadtrivalen.

Stürmerstar Luis Suarez stellte den Erfolg von Atletico, das noch ein Spiel weniger als seine Verfolger absolviert hat, durch einen Doppelpack (40. und 89., Strafstoß) sicher. Die Gastgeber waren zuvor bereits nach zwölf Minuten durch einen Strafstoß von Marko Dmitrovic in Führung gegangen.

Es war der Auftakt in eine kuriose Partie. Nach dem Foul von Yannick Carrasco an den Ex-Mainzer Yoshinori Muto trat nämlich Dmitrovic gegen Jan Oblak an. Dmitrovic ist Eibars Torhüter. Der Keeper verwandelte sicher links unten.

Atletico traf in der Folge nach 26 Minuten die Latte. Erst in der 40. Minute erzielte Suaret den Ausgleich. Es war sein zehntes Saisontor für Atletico.

Die Rojiblancos waren nicht besser - im Gegenteil. Atletico bestimmte zwar das Spielgeschehen, Eibar kam jedoch zu mehr Torabschlüssen.

So dauerte es bis zur 87 Minuten, ehe Suarez einen zumindest umstrittenen Elfmeter herausholte. Schiedsrichter Mario Melero Lopez zeigte nach mehrmaligem Überprüfen des Videomaterials dennoch auf den Punkt. Den Strafstoß führte Suarez selbst aus - und erzielte sein elftes Saisontor per Panenka in die Tormitte.

Die Tabelle der Primera Division