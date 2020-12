Sergino Dest vom FC Barcelona: Absage an FC Bayern "war nicht einfach"

Abwehrspieler Sergino Dest hat in einem Interview über seine ersten Monate beim FC Barcelona gesprochen und erklärte dabei, warum er die Katalanen im Sommer Bayern München vorzog. Der deutsche Rekordmeister galt in der vergangenen Transferperiode lange als Favorit auf eine Verpflichtung des US-Amerikaners, ehe Barca dazwischengrätschte.

"Warum Barcelona und nicht Bayern? Es war nicht einfach, aber Barcelona ist der Klub meiner Träume. Deshalb habe ich sie ausgewählt. Ich sah Möglichkeiten, der Klub hat in diesem Sommer einige neue Spieler verpflichtet", sagte Dest im Gespräch mit AP gemäß Mundo Deportivo über seine Entscheidung gegen die Münchner.

Eine große Rolle spielte dabei zudem der neue Barca-Trainer Ronald Koeman, wie der Rechtsverteidiger betonte: "Koeman wollte mich auch persönlich, also dachte ich, dass sie einen guten Plan für mich haben. Und jetzt spiele ich, also bin ich glücklich. Ich habe ihm diese Gelegenheit zu verdanken, weil man nie weiß, wann sich so etwas wieder bietet."

Sergino Dest bereut Entscheidung für Barca nicht

Seine Entscheidung für Barca bereut Dest nach seinen ersten zwei Monaten nicht. Auch Nervosität habe er bei seinen ersten Spielen für die Blaugrana nicht verspürt. "Ich bin bereit und glücklich, zu spielen. Wenn ich nervös wäre, hätte ich nie nach Barcelona kommen sollen. Für mich ist dies der beste Ort, um zu zeigen, was ich kann, mein Bestes zu geben und dem Team zu helfen", sagte der 20-Jährige.

Seit seinem Wechsel nach Katalonien kommt Dest auf ein Tor in zwölf Pflichtspielen. Dabei stand der fünfmalige US-Nationalspieler in neun Partien von Beginn an auf dem Platz.