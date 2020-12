Lionel Messi nach Rekordtor für den FC Barcelona für Vereinslegende Carles Puyol der "Jordan des Fußballs"

Mit seinem 644. Tor für den FC Barcelona übertrifft Lionel Messi eine historische Rekordmarke Peles. Barca-Legende Carles Puyol hält Messi spätestens jetzt für den größten Fußballer der Geschichte, wie er SPOX und Goal sagte.

Beim ungefährdeten 3:0 gegen Real Valladolid in der Primera Division setzte Lionel Messi in der 65. Minute den Schlusspunkt. Für Messi war es der 644. Karrieretreffer für den FC Barcelona - mehr Tore erzielte vor ihm noch kein Profi für einen einzigen Verein.

Bisheriger Rekordträger war Pele mit 643 Treffern für den FC Santos.

"Wenn Sie mich fragen, wer Michael Jordan für mich ist, sage ich immer, dass er der beste Basketballspieler der Geschichte ist. Messi hat für mich im Fußball den gleichen Status wie Jordan im Basketball. Lionel Messi ist der beste Fußballer der Geschichte", sagt Barcelonas langjähriger Kapitän Carles Puyol in seiner Funktion als La-Liga-Botschafter von Budweiser zu SPOX und Goal.

Puyol kann verstehen, dass "ein Fan von Real Madrid womöglich nur schwer zugeben kann, dass Messi der beste Fußballer der Geschichte ist". Doch Messis "Statistiken sind objektiv und wurden von niemandem erfunden. Sie sind der Beweis, dass er der Beste ist", sagt der 42-Jährige, der bis zu seinem Rücktritt 2014 Messi zehn Jahre lang als Kapitän des FC Barcelona aufs Feld führte. "Wir hatten das Glück, Messi so lange genießen zu dürfen", sagt Puyol.

Messi: Wieso Puyol auf einen noch Besseren hofft

Die Barca-Legende Puyol glaubt, dass es nachfolgende Generationen schwer haben werden, Messis Rekorde zu brechen. "Es ist schwer, vielleicht sogar unmöglich, so viele Jahre auf diesem Niveau zu spielen. Aber ich hoffe darauf, dass es in der Zukunft einen Spieler geben wird, der noch besser sein wird. Weil das bedeuten würde, dass wir Fußballfans unglaubliche Dinge zu sehen bekommen würden", sagt Puyol. Bis dahin "genießen wir Leo".

Puyol selbst fühlt sich "gesegnet, mit ihm und dieser Generation von Fußballern in meinem Herzensteam" gespielt zu haben. Das gemeinsam Geleistete "erfüllt mich mit großem Stolz". Puyol erinnert daran, dass sein Karrierestart kompliziert gewesen sei. "Die ersten fünf Jahre haben wir nichts gewonnen, aber dann haben wir es gemeinsam geschafft, alles zu gewinnen und sind bis heute die einzige Mannschaft, die in einem Jahr sechs Titel gewann (2009 unter Trainer Pep Guardiola, die Redaktion)."

Zur derzeitigen Krise des FC Barcelona, auch nach dem 3:0 gegen Valladolid ist Barcelona in der Liga weiter nur Fünfter, sagt Puyol: "Ich glaube weiter daran, dass ein von Messi angeführtes Barcelona weitere Titel gewinnen wird". Messi hatte seinen Herzensklub im Sommer eigentlich verlassen wollen und seinen Vertrag per Burofax gekündigt. Das damalige Präsidium hatte ihn aber nicht gehen lassen wollen. Im exklusiven Interview mit SPOX und Goal hatte er dann aber erklärt, doch zu bleiben.

Messi: Rekordtorschuhe ins Museum

"Ich kann nur all denen danken, die mir über die Jahre geholfen haben, meinen Teamkollegen, meiner Familie, meinen Freunden und all denen, die mich jeden Tag unterstützen", schrieb Messi in den Sozialen Medien nach seinem Rekordtor.

Die Fußballschuhe, die der Torjäger an diesem Abend trug, wurden dem Museu Nacional d'Art de Catalunya übergeben, "um Messis Füße in der Geschichte der Stadt zu verankern und seinen Beitrag für die Menschen in Barcelona in Erinnerung zu halten", wie Messis Ausrüster Adidas mitteilte.

Lionel Messi: Seine Tore für Barcelona