Real Madrid verliert mit 1:2 gegen Alaves: Courtois leistet sich üblen Blackout - Hazard muss verletzt früh raus

Real Madrid hat sich in der Liga abermals bis auf die Knochen blamiert und gegen Kellerkind Deportivo Alaves mit 0:2 (0:1) im heimischen Estadio Alfredo di Stefano verloren. Für die Königlichen, die zuletzt lediglich in der Champions League gegen Inter Mailand überzeugten, war es das dritte Spiel in der Liga in Folge, das nicht gewonnen werden konnte.

Lucas Perez (5.) brachte die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung, begünstigt durch einen schlimmen Fehlpass des belgischen Torhüters Thibaut Courtois baute Joselu (49.) die Alaves-Führung kurz nach Wiederanpfiff aus. Casemiros (86.) Anschlusstreffer blieb ohne Folgen.

Im ersten Abschnitt war aufseiten von Real, das ohne den verletzten Kapitän Sergio Ramos und Top-Stürmer Karim Benzema auskommen musste, bereits früh Eden Hazard verletzungsbedingt ausgewechselt worden (28.), spanische Medien berichten über eine mögliche Oberschenkelverletzung. Genaueres sollen erst Untersuchungen am Sonntag und Montag diagnostizieren.

Nach der Hazard-Auswechslung vergab Toni Kroos (39.) eine Doppelchance zum möglichen 1:1 und zog den Ärger seiner Mitspieler auf sich, weil ein Querpass zu Mariano Diaz womöglich die sichere Variante auf einen Torerfolg gewesen wäre.

Kurz nach dem Seitenwechsel legte Courtois dann Alaves und Ex-Bundesligastürmer Joselu (Frankfurt, Hannover, Hoffenheim) das 2:0 auf, ehe er mit zwei glänzenden Paraden Real vor dem endgültigen K.o. und dem 0:3 bewahrte.

Real Madrid: Dramatische Schlussphase gegen Alaves

Die Schlussphase hatte es dann noch einmal in sich: ein Kopfball von Mariano Diaz klärte Lejeune per akrobatischem Flugkopfball auf der Linie, nach dem Anschluss von Casemiro traf Isco mit der letzten Aktion des Spiels aus der Distanz nur die Latte (96.).

Real liegt nach der dritten Saisonniederlage bereits sechs Zähler hinter Spitzenreiter Real Sociedad San Sebastian, der am Sonntag (21.00 Uhr) im Topspiel gegen den Tabellendritten FC Villarreal seinen Vorsprung weiter ausbauen könnte.

Real, derzeit Vierter, hat dann allerdings ein Spiel weniger als das Überraschungsteam absolviert. Die Kritik an Trainer Zinedine Zidane wird nach der neuerlichen Blamage aber wohl nicht kleiner werden. In den Wochen zuvor hatten sich die Königlichen ein 1:4 gegen Valencia und ein 1:1 gegen Villarreal geleistet. Atletico Madrid behauptete am Samstag durch das 1:0 (0:0) beim FC Valencia derweil den zweiten Tabellenplatz.

Primera Division - Tabelle: Barca und Real abgeschlagen