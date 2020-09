Betis Sevilla gegen Real Madrid: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Spieltag der Primera Division treffen am heutigen Samstag Betis Sevilla und Real Madrid aufeinander. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Betis Sevilla - Real Madrid: Spielbeginn und Ausragungsort

Gespielt wird heute Abend ab 21 Uhr im Estadio Benito Villamarin in Sevilla. Schiedsrichter der Partie ist Ricardo de Burgos.

Real Betis gegen Real Madrid heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Betis Sevilla und Real Madrid wird live, exklusiv und in voller Länge bei DAZN gezeigt. Die Übertragung beim Streamingdienst startet ab 20.45 Uhr. Begleitet wird die Partie von Moderator Guido Hüsgen, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl.

Betis Sevilla vs. Real Madrid: SPOX-Liveticker

Alle Spiele der Primera Division könnt Ihr auch bei uns im SPOX-Liveticker mitverfolgen.

Real Betis - Real Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Teams auflaufen:

Real Betis : Bravo - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Carvalho, Rodriguez, Fekir, Joaquin, Canales - Iglesias

: Bravo - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Carvalho, Rodriguez, Fekir, Joaquin, Canales - Iglesias Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Modric, Kroos, Valverde - Vinicius Jr., Benzema

Betis Sevilla - Real Madrid: Die Fakten zum Spiel

Real Betis hat seit drei LaLiga-Spielen nicht mehr gegen Real Madrid verloren (2S, 1U). Vier oder mehr ungeschlagenen Spiele in Folge gegen Real Madrid gab es zuletzt zwischen 1933 und 1935 (fünf).

Von allen Teams, die die ersten beiden LaLiga-Spieltage 2020/21 absolviert haben, hat nur Real Betis seine Start- XI nicht verändert. Außerdem hat man als einziges Team neben Granada 6 Punkte eingefahren.

Real Madrid ist in LaLiga seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen (4S, 2U), in den letzten beiden Spielen gab es jeweils ein Unentschieden. Drei Auswärts-Remis in Folge gab es in LaLiga zuletzt zwischen November 2017 und Januar 2018 (drei).

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat drei seiner acht LaLiga-Spiele als Trainer gegen Real Betis verloren (3S, 2U), mehr als gegen jedes andere Team der Liga.

Real Betis vs. Real Madrid: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 08.03.2020 Primera Division Real Betis Real Madrid 2:1 19.05.2019 Primera Division Real Madrid Real Betis 0:0 13.01.2019 Primera Division Real Madrid Real Betis 0:2 18.02.2018 Primera Division Real Betis Real Madrid 1:2 20.09.2017 Primera Division Real Betis Real Madrid 3;5

Primera Division: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag