FC Barcelona will Dembele offenbar abgeben und Millionen in Depay-Transfer investieren

Ousmane Dembele steht offenbar kurz vor einem Abschied beim FC Barcelona und einem Transfer zu Manchester United. Wie die spanische AS unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, sei Barca bereit, den Flügelspieler für 50 bis 60 Millionen Euro abzugeben, nur um die Millionen in einen anderen Spieler wieder zu reinvestieren.

Demnach habe ManUnited Dembele bereits im vergangenen Sommer verpflichten wollen, allerdings zerschlugen sich die Transferpläne der Red Devils, weil sich der Franzose erneut aufgrund einer Oberschenkelverletzung im Krankenstand befand.

Sollte Dembele, der am Dienstag erneut durch Disziplinlosigkeiten bei den Katalanen negativ aufgefallen ist, sich tatsächlich Richtung Manchester verabschieden, würde Barca die Transfer-Millionen nach AS-Informationen in die Verpflichtung von Memphis Depay von Olympique Lyon investieren. Diese würde Barca wohl 25 Millionen Euro kosten.

Depay hatte sich im vergangenen Dezember und in Topform befindend das Kreuzband gerissen und war über ein halbes Jahr ausgefallen. Allerdings gab der Niederländer, der noch bis 2021 Vertrag in Frankreich hat und deshalb das letzte Mal eine Ablöse einbringen würde, ein starkes Comeback und steht nach aktuell fünf Spieltagen in der Ligue 1 bei vier Treffern.

Im Falle eines Dembele-Abschieds würde Barca außerdem noch eine hohe Gehaltssumme einsparen. Der 23-Jährige soll seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zur Blaugrana im Sommer 2017 zu den Topverdienern gehören.

© imago images / PanoramiC

FC Barcelona: Gehaltsobergrenze zwingt zu Spielerverkäufen

Präsident Josep Maria Bartomeu hatte bereits Mitte August angekündigt, Spieler abgeben zu müssen, um Probleme mit der von LaLiga vorgegebenen Gehaltsobergrenze für die einzelnen Klubs zu vermeiden. "Barcelona hat genug Geld für Verpflichtungen", sagte Bartomeu, "aber es gibt Probleme mit der Gehaltsobergrenze. Diese ist an das Einkommen gekoppelt, das aufgrund der der Corona-Krise deutlich zurückging. Deshalb müssen wir das Gehalt des Teams verringern, um neue Spieler zu verpflichten."

Im bisherigen Transfersommer verließen in der Folge Arthur (für 72 Mio. Euro zu Juventus), Nelson Semedo (für 30 Mio. Euro zu Wolverhampton), Ivan Rakitic (für 1,5 Mio. Euro zum FC Sevilla), Arturo Vidal (ablösefrei zu Inter Mailand) und Luis Suarez (ablösefrei zu Atletico Madrid) den Verein und damit auch die Gehaltsliste der Katalanen. Bereits in der vergangenen Saison hatte Barca aufgrund der Gehaltsobergrenze von LaLiga bereits vor der Coronakrise Einbußen hinnehmen mussten. In der vergangenen Saison lag die Grenze bei 656,4 Millionen Euro.

Neben Lionel Messi, der sich nach langen Querelen mit Bartomeu und einem angekündigten Abschied doch noch für einen Verbleib bei Barca entschieden hatte, galten laut Bartomeu noch sechs weitere Profis als "unverkäuflich". Neben Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Frenkie de Jong und Marc-Andre ter Stegen nannte Bartomeu damals auch den zu Wolverhampton transferierten Semedo und Dembele. All diese Profis seien Spieler, "auf die wir zählen und die gekommen sind, um viele Jahre bei Barça zu verbringen."

Dembeles Skandalakte: Zocken, Fast Food, eine verwüstete Bude und ständig zu spät © imago images / Eibner 1/19 Ousmane Dembele hat in seiner noch jungen Karriere bereits für zahlreiche Negativschlagzeilen gesorgt. Nun soll sich der Star des FC Barcelona einen weiteren Fehltritt geleistet haben. © imago images / ZUMA Press 2/19 Der 23-Jährige soll laut der "Marca" am Montag zu spät beim Barca-Training erschienen sein: Eine Viertelstunde nach der vom neuen Coach Ronald Koeman verhängten Deadline kam er schließlich auf dem Trainingsgelände an. Für Dembele nicht das erste Mal ... © imago images 3/19 Der spanischen Zeitung "El Confidencial" zufolge hatte Dembele im Frühjahr eine Videokonferenz des FC Barcelona während der coronabedingten Quarantäne der Spieler geschwänzt. Der damalige Trainer Quique Setien hatte diese am 14. April angesetzt. © imago images 4/19 Der 22-Jährige, der damals verletzt war und sich in seiner Heimat Frankreich befand, war dabei offenbar der einzige Spieler, der nicht an dem Online-Meeting teilnahm. Weitere Beispiel für Dembeles Aussetzer gefällig? © getty 5/19 Hals über Kopf flüchtete er 2017 aus Dortmund. Im April 2019 entschied das Amtsgericht Dortmund, dass Dembele eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro an seinen ehemaligen Vermieter zahlen muss. © getty 6/19 Die Gründe dafür: Dembele habe die Hausschlüssel nicht abgegeben, die Heizkosten nicht bezahlt und das Haus verwüstet. "Es stank im ganzen Haus. Die ganze Toilette war verkotet", erklärte der Vermieter. © getty 7/19 Dembele und sein Anwalt akzeptierten die 10.000-Euro-Strafe jedoch nicht. Daraufhin wurde die Forderung laut der Bild Anfang Mai auf 4.000 Euro gesenkt. Der Rechtsstreit ging jedoch weiter. © getty 8/19 Ende 2018 wurde Dembele beim Training des FC Barcelona vermisst. Der Franzose begründete sein Fehlen mit Magenproblemen. Probleme, die am gleichen Abend von einem Vereinsarzt nicht bestätigt werden konnten. © getty 9/19 Dafür wurde er für das Spiel gegen Betis suspendiert, obwohl sein Fehlverhalten eigentlich nur 10.000 Euro Strafe zur Folge gehabt hätte. Laut der "AS" bestand Trainer Ernesto Valverde auf die Suspendierung. © getty 10/19 Der Grund: Dembele war wohl gar nicht krank. Wie die "AS" erfahren haben will, zockte er vielmehr den Abend zuvor bis tief in die Nacht Videospiele. Erst eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn wachte er demnach auf. © getty 11/19 Seinen Wechsel vom BVB zu Barcelona erstreikte sich Dembele. Er blieb unentschuldigt vom Training fern. Der BVB kassierte für ihn 105 Millionen Euro plus bis zu 42 Millionen als Boni. © getty 12/19 Dembele kam mit Trainingsrückstand nach Katalonien und absolvierte dann nur Einzeltraining. "Ich bin nachmittags ein bisschen gelaufen, aber die letzten fünf Tage war es sehr warm und da habe ich das gelassen", wurde er zitiert. © getty 13/19 Im Rahmen der Dokumentation "Ballon sur Bitume" sagte der Franzose über seinen Wechsel: "Was passiert ist, ist passiert. Es ist nun mal so geschehen. Am Ende des Tages sind wir alle Gewinner. Ich bereue nichts." © getty 14/19 Bereits bei seinem ersten Verein Stade Rennes wollte sich der Franzose wegstreiken. 2015 schrieb er seinem Sportdirektor eine SMS. "Ich bin fertig mit dem Fußball, ihr kotzt mich an", so Mikael Silvestre in der "Sport Bild". © getty 15/19 Laut einem Bericht der Zeitung "SPORT" soll es im April 2018 beim Training zu einer Fast-Prügelei zwischen Dembele und seinem Barca-Coach Valverde gekommen sein. Grund soll ein Kommentar seines Trainers gewesen sein. © getty 16/19 Und weiter geht's: Vor einem CL-Spiel im Oktober 2018 mit Barca soll Dembele 20 Minuten zu spät zum Treffpunkt gekommen sein. Der Verein habe daher entschieden, streng gegen seine Disziplinlosigkeiten vorzugehen. © getty 17/19 Der Franzose habe "die Angewohnheit, gerne mal zu spät zu kommen. Egal ob bei seinem Verein oder bei der Nationalmannschaft", wie Didier Deschamps sagte: "Seine Ausreden sind mir schon bekannt." © getty 18/19 "Wir müssen Dembele dabei helfen, zu verstehen, dass der Fußball 24 Stunden am Tag ist", sagte Teamkollege Pique zu den Undiszipliniertheiten des Franzosen. © getty 19/19 Gerüchteweise hat Dembele außerdem einen ungesunden Hang zu Fast Food, treibt sich auf Partys herum und hat seinen Spanisch-Unterricht vernachlässigt.

Manchester United: Dembele als B-Lösung für Sancho

Dembele, der in Barcelona noch einen Vertrag bis 2022 hat, konnte sich bis dato auch aufgrund einer Vielzahl von teils schweren Muskelverletzungen nie richtig festspielen. Bei den Red Devils könnte er die kostengünstige Lösung für den Flügel sein, den eigentlich Jadon Sancho von Borussia Dortmund hätte besetzen sollen.

Der Offensivspieler des BVB gilt seit langem als das Transferziel Nummer eins von United, allerdings schoben die Dortmunder Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einem Wechsel bereits früh im August einen Riegel vor. Wie Sky am Dienstag berichtet, sollen die Red Devils außerdem mit einem ersten offiziellen Angebot beim BVB abgeblitzt sein.

Ousmane Dembele: Leistungsdaten beim BVB, Barca und Rennes