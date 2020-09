Real Madrid: Eden Hazard soll 160 Millionen Euro gekostet haben

Für Eden Hazard (29) hat Real Madrid im vergangenen Sommer offenbar wesentlich mehr an den FC Chelsea bezahlt, als ursprünglich angenommen wurde.

Wie die belgischen Zeitungen Het Laatste Nieuws und La Derniere Heure berichten, soll der Belgier bis zu 160 Millionen Euro gekostet haben. Das gehe aus Unterlagen von einem angeblichen Betrugsversuch um seine Ausbildungsgebühr hervor, deren Belege den Blättern vorliegen sollen.

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Königlichen 100 Millionen Euro Ablöse an den FC Chelsea überwiesen hätten. Zudem war die Rede von möglichen Bonuszahlungen in Höhe von 45 Millionen Euro. Die belgischen Zeitungen berichten aber von einer Fixsumme von 160 Millionen Euro, die in drei Raten gezahlt werden soll: So sollen 2019 40 Mio. Euro fällig geworden sein, 2020 weitere 56 Millionen Euro sowie im kommenden Jahr 64 Millionen Euro.

Durch die Summe würde Hazard mit Kylian Mbappe zum zweitteuersten Fußballer aller Zeiten aufsteigen. Die ewige "Bestenliste" wird vom Brasilianer Neymar angeführt, den Paris Saint-Germain im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro aus Barcelona holte.

Die Top 30 der teuersten Belgier aller Zeiten © imago images 1/31 Eden Hazard soll laut eines Medienberichts nicht 100 Mio. Euro, sondern 160 Mio. Euro gekostet haben. Katapultiert sich Hazard damit an die Spitze der teuersten Belgier aller Zeiten? Der Name Romelu Lukaku taucht in den Top 30 ganze viermal auf. © getty 2/31 Platz 29: ROMELU LUKAKU | Saison 11/12 | Von: RSC Anderlecht | Zu: FC Chelsea | Ablösesumme: 15,0 Millionen Euro. © getty 3/31 Platz 29: RADJA NAINGGOLAN | Saison 14/15 | Von: Cagliari Calcio | Zu: AS Roma | Ablösesumme: 15,0 Millionen Euro. © getty 4/31 Platz 28: NACER CHADLI | Saison 16/17 | Von: Tottenham Hotspur | Zu: West Brom | Ablösesumme: 15,2 Millionen Euro. © getty 5/31 Platz 27: TOBY ALDERWEIRELD | Saison 15/16 | Von: Atletico Madrid | Zu: Tottenham Hotspur | Ablösesumme: 16,0 Millionen Euro. © getty 6/31 Platz 26: MOUSA DEMBELE | Saison 12/13 | Von: FC Fulham | Zu: Tottenham Hotspur | Ablösesumme: 19,0 Millionen Euro. © getty 7/31 Platz 25: THOMAS VERMAELEN | Saison 14/15 | Von: FC Arsenal | Zu: FC Barcelona | Ablöse: 19,0 Millionen Euro. © getty 8/31 Platz 21: AXEL WITSEL | Saison 16/17 | Von: Zenit St. Petersburg | Zu : TJ Tianhai | Ablösesumme: 20,0 Millionen Euro. © imago images 9/31 Platz 21: AXEL WITSEL | Saison 18/19 | Von: TJ Tianhai | Zu: Borussia Dortmund | Ablösesumme: 20,0 Millionen Euro. © getty 10/31 Platz 21: LEANDRO TROSSARD | Saison 19/20 | Von: KRC Genk | Zu: Brighton & Hove Albion | Ablöseumme: 20,0 Millionen Euro. © getty 11/31 Platz 21: DODI LUKEBAKIO | Saison 19/20 | Von: FC Watford | Zu: Hertha BSC | Ablösesumme: 20,0 Millionen Euro. © getty 12/31 Platz 20: DENNIS PRAET | Saison 19/29 | Von: Sampdoria Genua | Zu: Leicester City | Ablösesumme: 21,0 Millionen Euro. © getty 13/31 Platz 19: MAROUANE FELLAINI | Saison 08/09 | Von: Standard Lüttich | Zu: FC Everton | Ablösesumme: 21,76 Millionen Euro. © getty 14/31 Platz 18: KEVIN DE BRUYNE | Saison 13/14 | Von: FC Chelsea | Zu: VfL Wolfsburg | Ablösesumme: 22,0 Millionen Euro. © getty 15/31 Platz 17: YANNICK CARRASCO | Saison 15/16 | Von: AS Monaco | Zu: Atletico Madrid | Ablösesumme: 24,76 Millionen Euro. © getty 16/31 Platz 16: YOURI TIELEMANS | Saison 17/18 | Von: RSC Anderlecht | Zu: AS Moncao | Ablösesumme: 25,0 Millionen Euro. © imago images 17/31 Platz 15: THORGAN HAZARD | Saison 19/20 | Von: Borussia Mönchengladbach | Zu: Borussia Dortmund | Ablösesumme: 25,5 Millionen Euro. © getty 18/31 Platz 14: CHRISTIAN BENTEKE | Saison 16/17 | Von: FC Liverpool | Zu: Crystal Palace | Ablösesumme: 31,2 Millionen Euro. © getty 19/31 Platz 13: MAROUANE FELLAINI | Saison 13/14 | Von: FC Everton | Zu: Manchester United | Ablösesumme: 32,4 Millionen Euro © getty 20/31 Platz 11: EDEN HAZARD | Saison 12/13 | Von: OSC Lille | Zu: FC Chelsea | Ablösesumme: 35,0 Millionen Euro. © getty 21/31 Platz 11: THIBAUT COURTOIS | Saison 18/19 | Von: FC Chelsea | Zu: Real Madrid | Ablösesumme: 35,0 Millionen Euro. © getty 22/31 Platz 10: ROMELU LUKAKU | Saison 14/15 | Von: FC Chelsea | Zu: FC Everton | Ablösesumme: 35,36 Millionen Euro. © getty 23/31 Platz 9: RADJA NAINGGOLAN | Saison 18/19 | Von: AS Rom | Zu: Inter Mailand | Ablösesumme: 38,0 Millionen Euro. © getty 24/31 Platz 8: MICHY BATSHUAYI | Saison 16/17 | Von: Olympique Marseille | Zu: FC Chelsea | Ablösesumme: 39,0 Millionen Euro. © getty 25/31 Platz 7: AXEL WITSEL | Saison 12/13 | Von: Benfica | Zu: Zenit St. Petersburg | Ablösesumme: 40,0 Millionen Euro. © imago images 26/31 Platz 6: YOURI TIELEMANS | Saison 19/20 | Von: AS Monaco | Zu: Leicester City | Ablösesumme: 45,0 Millionen Euro. © getty 27/31 Platz 5: CHRISTIAN BENTEKE | Saison 15/16 | Von: Aston Villa | Zu: FC Liverpool | Ablösesumme: 46,5 Millionen Euro. © getty 28/31 Platz 4: ROMELU LUKAKU | Saison 19/20 | Von: Manchester United | Zu: Inter Mailand | Ablösesumme: 65,0 Millionen Euro. © imago images 29/31 Platz 3: KEVIN DE BRUYNE | Saison 15/16 | Von: VfL Wolfsburg | Zu: Manchester City | Ablösesumme: 76,0 Millionen Euro. © getty 30/31 Platz 2: ROMELU LUKAKU | Saison 17/18 | Von: FC Everton | Zu: Manchester United | Ablösesumme: 84,7 Millionen Euro. © imago images 31/31 Platz 1: EDEN HAZARD | Saison 19/20 | Von: FC Chelsea | Zu: Real Madrid | Ablösesumme: Angeblich 160 Millionen Euro.

Eden Hazard über erstes Real-Jahr: "Schlechteste Saison meiner Karriere"

Grund für die Offenlegung der Unterlagen ist ein Einspruch von einem seiner Jugendvereine. Nach FIFA-Regularien müssen alle Vereine, die an der Ausbildung eines Spielers im Alter von zwölf bis 23 Jahren mitgewirkt haben, mit bis zu fünf Prozent an jeder Transfersumme beteiligt werden, die bei eventuellen Weiterverkäufen eines Spielers im Verlauf seiner Karriere erzielt werden. Real Madrid soll das Problem aber bereits mit dem Jugendverein geregelt haben.

Hazard konnte in seiner ersten Saison für Real den hohen Erwartungen noch nicht gerecht werden. Aufgrund von Verletzungen kam er in der vergangenen Saison nur auf 16 Einsätze in LaLiga. Dabei war der Offensivmann an sieben Toren beteiligt. "In diesem Jahr haben wir gemeinsam diesen Meistertitel gewonnen, aber ich hatte individuell mit Sicherheit die schlechteste Saison meiner Karriere", sagte der Belgier zuletzt bei France Info.