Messi mit Dreierpack! FC Barcelona setzt sich gegen RCD Mallorca durch

Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi hat den spanischen Meister FC Barcelona mit einem Dreierpack zurück an die Tabellenspitze der Primera Division geschossen. Mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen in der Startformation besiegten die Katalanen den RCD Mallorca 5:2 (4:1) und verdrängten den punktgleichen Rekordmeister Real Madrid aufgrund der besseren Tordifferenz von der Spitze.

Real hatte zuvor gegen den Abstiegskandidaten Espanyol Barcelona einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg gefeiert, es war Reals vierter Ligaerfolg nacheinander.

Messi (17./41./83.), der am Montag zum sechsten Mal mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet worden war und damit seinen großen Rivalen Cristiano Ronaldo (5) überflügelt hatte, Antoine Griezmann (7.) und Luis Suarez (43.) erzielten die Treffer für die Hausherren im Camp Nou.

Benzema macht für Real den Deckel drauf

Der französische Verteidiger Raphael Varane (37.) brachte die Königlichen im Santiago Bernabeu in Führung, sein Landsmann Karim Benzema (79.) traf mit seinem bereits elften Saisontor zum Endstand.

Zu Reals insgesamt glanzlosem Auftritt passte der Platzverweis für Abwehrspieler Ferland Mendy, der in der Schlussphase Gelb-Rot (83.) sah. 2014er-Weltmeister Toni Kroos stand in der Startelf, nach 71 Minuten wurde er durch den Kroaten Luka Modric ersetzt.

Real bot am Samstag optisch Ungewohntes: Mit Blick auf die momentan in Madrid stattfindende UN-Weltklimakonferenz lief die Mannschaft in ihren grünen Ausweichtrikots auf. Normalerweise treten die Königlichen im heimischen Santiago Bernabeu traditionell in weißen Jerseys an.

