Messi und ter Stegen führen Barcelona zum Sieg bei Atletico

Weltfußballer Lionel Messi hat den FC Barcelona zurück an die Tabellenspitze der spanischen Liga geschossen. Die Katalanen gewannen das Topspiel bei Atletico Madrid am Sonntagabend 1:0 (0:0) und zogen nach den Siegen von Real Madrid und des FC Sevilla wieder an der Konkurrenz vorbei.

Die Königlichen hatten Platz eins zunächst durch das 2:1 (0:0) bei Deportivo Alaves am Samstag erobert. Auch Sevilla schob sich dank eines 1:0 (0:0) gegen CD Leganes zwischenzeitlich an Barcelona vorbei auf den zweiten Rang.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Messi avancierte mit seinem Siegtreffer (86.) im ausverkauften Wanda Metropolitano vier Tage nach seiner Gala-Vorstellung gegen Borussia Dortmund (3:1) erneut zum entscheidenden Mann.

Die besseren Chancen verbuchte Atletico, das nun seit 19 Ligaspielen auf einen Sieg gegen die Katalanen wartet. Barcelonas Junior Firpo traf den eigenen Pfosten (7.), wenig später rettete Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen stark gegen Mario Hermoso (20.) und Alvaro Morata (40.).

Barca-Angreifer Antoine Griezmann lief erstmals seit seinem Wechsel bei seinem früheren Klub Atletico auf, im Sommer hatte er sich nach einer wochenlangen Hängepartie für 120 Millionen Euro Ablöse geräuschvoll in Richtung Barcelona verabschiedet. Der französische Weltmeister wurde bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Die Tabelle nach dem 15. Spieltag