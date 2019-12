Real Sociedad gegen FC Barcelona heute live: Primera Division im TV, Livestream und Liveticker

Legt der FC Barcelona im Fernduell mit Real Madrid vor? Heute geht es für Barca gegen Real Sociedad. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die Primera Division live!

Real Sociedad gegen FC Barcelona: Wann und wo wird gespielt?

Schiedsrichter Javier Alberola Rojas wird die Partie am heutigen Samstag, dem 14. Dezember, um 16 Uhr anpfeifen.

Gespielt wird im Estadio Anoeta in San Sebastian. Die Arena zeigt sich seit dem September diesen Jahres in neuer Gestalt, bei der zwei Jahre dauernden Renovierung wurde unter anderem die Leichtathletikanlage entfernt. Seit Fertigstellung bietet das Anoeta 39.500 Zuschauern Platz.

Real Sociedad gegen FC Barcelona heute live: Primera Division im TV und Livestream

Livebilder aus San Sebastian gibt es heute nur bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in Deutschland exklusiv ausgewählte Spiele aus der Primera Division, so auch den Clasico am kommenden Mittwoch (18. Dezember, 20 Uhr).

Übertragungsbeginn bei DAZN ist heute um 15.45 Uhr. Folgendes Team begleitet Euch durch die Sendung:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Benny Lauth

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann holt Euch jetzt den kostenfreien Probemonat und entscheidet Euch anschließend zwischen dem Monatsabo für 11,99 Euro oder dem Jahresabo für 119,99 Euro (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat).

Neben der Primera Division zeigt Euch DAZN 40 Spiele der Bundesliga, die komplette Europa League und ausgewählte Spiele aus der Champions League, Ligue 1, Serie A und vieles mehr!

Sorgenkind Ousmane Dembele: Die Verletzungshistorie des Barcelona-Stars © getty 1/13 Seit sich Ousmane Dembele im Spätsommer 2017 vom BVB "verabschiedete", klebt ihm das Pech an den Schuhsohlen. Wir werfen einen Blick auf die bedenkliche Verletzungsserie des Franzosen. © getty 2/13 27.11.2019: Zum Wiedersehen mit den alten Kollegen von Borussia Dortmund stand Dembele am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase in der Startformation. © getty 3/13 Nach weniger als einer halben Stunde war jedoch Schluss. Der Beuger im rechten Oberschenkel kam zu Schaden, nichts ging mehr. Lionel Messi erkundigt sich nach Dembeles Wohlbefinden. © getty 4/13 Die bittere Folge: Dembele wird zwei - eher: drei - Monate ausfallen und erst im Februar beim FC Barcelona zurückerwartet. Nicht seine erste Zwangspause. Hier ist die Chronologie einer fatalen Serie ... © getty 5/13 Januar 2017: In der Vorbereitung auf die Rückrunde muss Dembele wegen Problemen mit dem Hüftbeuger einige Tage pausieren. Er verpasst kein Pflichtspiel, findet sich aber zunächst auf der Bank wieder. © getty 6/13 16. September 2017: Dembele ist gerade von Dortmund nach Barcelona gewechselt und bestreitet seinen dritten Pflichtspieleinsatz für die Katalanen. Gegen Getafe ist nach einer halben Stunde Schluss. Der Oberschenkel! Er fällt über 3 Monate aus. © getty 7/13 Januar 2018: Dembele gibt sein Comeback zu Beginn des neuen Jahrs, doch landet am 14. schon wieder auf der Injury List. Diesmal: Muskelbündelriss. Er fällt gut vier Wochen aus. © imago images 8/13 20. Januar 2019: Er kommt Mitte Februar 2018 zurück und hat erst mal fast ein Jahr Ruhe. Dann zieht er sich im Match gegen Leganes eine Knöchelverletzung zu. Die Folge: 3 Wochen Pause. © imago images 9/13 März 2019: Dembele kommt im Februar zurück, spielt 6 Wochen und zieht sich dann wieder einen Muskelbündelriss zu. Wieder heißt es: ein Monat Pause! © getty 10/13 4. Mai 2019: Dembele ist gerade wieder einen Monat auf dem Rasen, da zieht er sich gegen Celta Vigo eine erneute Oberschenkelverletzung zu. Die Folge sind gut sechs Wochen Pause. © getty 11/13 August 2019: Die neue Saison hat angefangen, Dembele spielt 90 Minuten am 1. Spieltag gegen Bilbao und meldet sich mit der nächsten Oberschenkelblessur erneut krank - 5 Wochen Pause. © getty 12/13 September 2019: Dembele kommt gegen Villarreal am 6. Spieltag zurück und muss gleich bei der nächsten Partie wieder passen. Muskelprobleme. © getty 13/13 November 2019: Die schon angesprochene Verletzung, die er ausgerechnet gegen den Ex-Klub aus Dortmund erleidet, legt ihn wieder lahm. Fortsetzung - zum Leidwesen von Ousmane Dembele - folgt bestimmt.

Primera Division im Liveticker: Real Sociedad gegen FC Barcelona

Auch wir berichten Euch vom letzten Spiel des FC Barcelona vor dem Clasico - im Liveticker. Hier verpasst Ihr garantiert nichts!

Real Sociedad San Sebastian: Mehr als nur Martin Odegaard

Aktuell mischt Real Sociedad die spanische Liga gehörig auf und steht vor Mannschaften wie Atletico Madrid (7.) oder CL-Achtelfinalist FC Valencia (8.) auf dem vierten Platz der Tabelle.

Einen großen Anteil daran hat Martin Odegaard. Der immer noch erst 20 Jahre alte Norweger spielt bisher groß auf und steht nach 14 Spielen bei drei Toren und vier Assists. Die drittbeste Offensive der Primera Division allerdings nur auf die Leihgabe von Real Madrid zu reduzieren, wäre zu kurz gegriffen.

Einerseits gibt es dort noch den vereinsinternen Toptorjäger Willian Jose (7 Tore), andererseits wirbelt mit Mikel Oyarzabal ein weiteres großes Talent auf den offensiven Außenpositionen. Der junge Spanier (22) hat es offenbar auch Pep Guardiola angetan, immer wieder wird Oyarzabal als möglicher Nachfolger von Leroy Sane ins Spiel gebracht.

Und dann gibt es ja noch Alexander Isak. Der Ex-BVB-Stürmer kommt zwar meist von der Bank, hat allerdings bereits 16 Einsätze zu verzeichnen und knipste dabei auch schon zwei Mal.

Letztlich ist es ein funktionierendes Gebilde, mit dem es Gerard Pique und Co. heute zu tun bekommen werden. Dirigiert wird es von Martin Odegaard, getragen von mehreren Spielern auf Topniveau.

© getty

Primera Division: Die Top 4

Titelverteidiger in der Primera Division ist aktuell der FC Barcelona.