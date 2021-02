FC Bayern München - Drei Thesen zum Klub-WM-Halbfinale gegen Al Ahly: Der Verlierer heißt Tolisso

Der FC Bayern München ist souverän ins Finale der Klub-WM eingezogen, der ägyptische Rekordmeister Al Ahly hatte gegen dominante Bayern nicht den Hauch einer Chance. Auch deshalb blieb vom Berliner Flughafen-Chaos am Wochenende nur heiße Luft. Weil sich ein Reservist im Halbfinale hervortat, ist Corentin Tolisso bis dato der Verlierer des Katar-Trips und Jamal Musialas Standing bei Hansi Flick wirft Fragen auf. Drei Thesen zum Klub-WM-Spiel des FC Bayern.

FC Bayern - 1. Berliner Flughafen-Chaos? Nur heiße Luft

Was war das für ein Theater am vergangenen Wochenende. Eine verweigerte Starterlaubnis am Berliner Flughafen für den Reisetross des FC Bayern München unterwegs zur Klub-WM nach Katar geriet zum Politikum. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Ehrenpräsident Uli Hoeneß ("Skandal ohne Ende") überschlugen sich gerade vor Empörung.

Ersterer spielte sogar die Karte der Verschwörungstheorien. "Alle gegen die Bayern", so das gesponnene Narrativ, dem Lothar Matthäus gar noch am Montag folgte und von "purer Schikane" in seiner Sky-Kolumne schrieb.

Etwas gelassener nahm die Mannschaft um Trainer Hansi Flick die beschwerliche Reise in Kauf, auch wenn man von einem "geklauten Tag" (Kimmich) sprach, oder "nicht gerade amüsiert" gewesen sei (Flick). Und am Ende des Tages, wie es Rummenigge formulieren würde, war all der durchaus berechtigte, wenngleich völlig falsch formulierte Ärger, nur heiße Luft.

Denn sportliche Auswirkungen hatte die zugegeben strapaziöse Reise der Bayern nach Katar weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick. Die Bayern spielten gegen den ägyptischen Rekordmeister Al Ahly abgeklärt, souverän und dominant, hatten zeitweise 70 Prozent Ballbesitz und das nicht irgendwo, sondern meist im letzten Drittel 20 bis 25 Meter vor dem gegnerischen Tor.

Die anstrengende Anreise war dem deutschen Rekordmeister nicht anzumerken. Müdigkeit? Keine Spur. Sinnbildlich dafür: Ein Sprint von Benjamin Pavard über den halben Platz nach einer verkorksten Münchner Ecke, um einen ägyptischen Konter zu unterbinden.

Von einer Sensation gegen den Favoriten aus München war der afrikanische Kontinentalmeister unterm Strich so weit weg wie Hoeneß und Rummenigge in ihren Reaktionen auf das Flughafen-Ärgernis von einer gewissen Demut, in Zeiten einer Pandemie überhaupt im Auftrag des Fußballs reisen zu dürfen. "Das ganze Spiel war unter Kontrolle", sagte etwa Doppeltorschütze Robert Lewandowski hinterher.

Den einzigen Vorwurf, den sich die Bayern sicherlich selbst nach dem Spiel machen, war die eigene Inkonsequenz vor dem gegnerischen Tor. "Wir wissen, dass wir uns das Leben auch selbst schwermachen", sagte Flick diesbezüglich. Nichtsdestotrotz sei man "mehr als verdient ins Finale eingezogen".

Seine Mannschaft habe es "hervorragend" gemacht, trotz der Anreise, die "nicht ganz optimal" war. Und von der spätestens jetzt niemand mehr redet.

FC Bayern - 2. Marc Roca schiebt sich vor Tolisso

Stehen Joshua Kimmich und Leon Goretzka zur Verfügung, erübrigt sich eine Diskussion um die Besetzung der bayerischen Doppelsechs. Doch was, wenn das kongeniale Duo wie momentan aufgrund der Corona-bedingten Zwangspause von Goretzka mal auseinanderbricht?

Hansi Flick hat mehrere Alternativen. Hieß seine erste in der jüngeren Vergangenheit meist Corentin Tolisso, ließ er gegen Al Ahly Marc Roca von Beginn an ran. Eine goldrichtige Entscheidung, denn der 24 Jahre alte Spanier trug mit seiner Passsicherheit zu einer sauberen Ballzirkulation bei und ergänzte sich gut mit Kimmich.

Allein in Hälfte eins brachte Roca 95 Prozent seiner Pässe an seine Mitspieler, löste viele Situationen klug und präzise. Nach gut 70 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Ein Arbeitstag, der sich als weiterer Schritt nach vorne einordnen lässt, hatte der Oktober-Neuzugang doch schon zuletzt in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim eine mehr als zufriedenstellende Leistung abgeliefert und sich ein Sonderlob von Flick abgeholt.

Der Verlierer in diesem Fall: Tolisso. Der 26-jährige Franzose, der wegen seiner Verletzungsanfälligkeit ohnehin schon seit Jahren einen schweren Stand beim FCB hat, muss sich sputen, wenn er nicht eine weitere Saison als "Mitläufer" erleben möchte. Derzeit ist er nur Sechser Nummer vier - vor Oldie Javi Martinez und dem für die Klub-WM zwar nominierten, aber noch immer nicht bei den Profis eingesetzten Jungspund Tiago Dantas.

Klub-WM - FC Bayern München schlägt Al Ahly: Die Noten und Einzelkritiken zum Halbfinale © getty 1/17 Der FC Bayern glänzte nicht, aber er siegte. Im Klub-WM-Halbfinale gegen Al Ahly empfahl sich besonders ein Reservist, während Radio Müller Sendepause hatte. Matchwinner war einmal mehr Lewandowski. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: In Halbzeit eins beschäftigungslos. Sein Arbeitsnachweis: einen Taher-Kopfball ins Toraus schauen. Im zweiten Durchgang durfte er immerhin noch eine Flanke abfangen. Verlebte einen äußerst ruhigen Abend. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Traute sich gegen den unterlegenen Gegner mehr in der Offensive, was den Bayern guttat. Defensiv ohne Fehler. Beeindruckend sein Sprint, um einen Al-Ahly-Konter erfolgreich zu stoppen. Insgesamt verbessert. Note: 2,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Glänzte ab und an mit guten Verlagerungen, ließ sich in Halbzeit eins gegen Taher im eigenen Sechzehner auf keine Spielchen ein und klärte kompromisslos. War insgesamt der bessere der Bayern-Innenverteidiger. Note: 2. © getty 5/17 DAVID ALABA: Zu Beginn stabil, dann Mitte der ersten Halbzeit mit einem Bock, den Davies ausbügelte. Schlief bei Tahers Kopfballchance und ging nicht aktiv zum Ball. Sonst wenig gefordert, aber nicht so im Spiel wie Boateng. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Konzentrierte sich in Halbzeit eins sehr auf seine Defensivarbeit, die ihm bestens gelang. 14 Balleroberungen sprechen eine deutliche Sprache. Dann auch mit einem eigenen Abschluss. Ein gerade defensiv starker Auftritt. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Abermals der Aktivposten (144 Ballkontakte) mit noch mehr Zug zum Tor als Roca, gleichzeitig aber auch defensiv unheimlich präsent. Das Gleichgewicht stimmt einfach in Kimmichs Spiel. Er ist das Metronom der Bayern. Note: 2. © getty 8/17 MARC ROCA: Spielte kluge, kurze Bälle, um enge Situationen zu lösen, leistete sich kaum Fehler. Kam außerdem selbst in gute Abschlusssituationen, einen davon MUSS er machen. Aber: Könnte sich mit diesem Auftritt festgespielt haben. Note: 2. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN: Von Beginn an voll da, unterstrich mit starken Dribblings und Übersicht seine gute Form. Am 1:0 unmittelbar beteiligt, auch sonst quirlig und beweglich, stieß immer wieder in gefährliche Räume. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Leistete sich in der Anfangsphase zwei schlimme Fehlpässe, vergab völlig freistehend das 1:0 per Kopf. Ab und an ganz gut im Kombinationsspiel eingebunden, dann aber eher unglücklich in den Aktionen. Das Radio hatte Sendepause. Note: 4. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Etwas glücklos, aber engagiert zu Beginn. Kluge Ablage auf Lewandowski vor dem 1:0, anstatt selbst draufzuhalten. Danach mit starkem Ball auf Roca und auch sonst gut im Spiel, aber er wollte ab und an zu viel. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Bewegte sich viel, wurde aber nur selten bedient. Stand beim 1:0 genau richtig und schob ein, vergab noch eine Riesenchance auf das 2:0. Das holte er kurz vor Schluss nach. Der Pole ist und bleibt ein Phänomen. Note: 2,5. © getty 13/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam für den glücklosen Müller nach rund 60 Minuten und hatte gleich per Kopf die Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Präsentierte sich sonst fleißig und zweikampfstark, leitete das 2:0 ein. Note: 3. © getty 14/17 LEROY SANE: Bekam von Flick noch 30 Minuten, um sich zu zeigen und fügte sich mit einer guten Flanke ein. Das gab Auftrieb: Sane nahm die Eins-gegen-Eins-Duelle an, ohne zu überdrehen. Seine Vorlage zum 2:0? Höchst anspruchsvoll. Note: 2,5. © getty 15/17 CORENTIN TOLISSO: Kam für den überzeugenden Roca 20 Minuten vor dem Ende, leistete sich kaum Fehler im Passspiel, war aber offensiv kaum ein Faktor. Glänzte nicht, aber patzte auch nicht nach seiner Einwechslung. Note: 3,5. © getty 16/17 NIKLAS SÜLE: Durfte in den letzten zehn Minuten für Boateng ran und lief nochmal einen Angriff der Ägypter ab. Sonst verwaltete er mit das 1:0. Note: keine Bewertung. © getty 17/17 JAMAL MUSIALA: Zeigte nach seiner Einwechslung (78.) nochmal einen netten Übersteiger, das anschließende Abspiel kam jedoch zu ungenau. Man hätte ihn gerne über eine längere Spieldauer gesehen. Note: keine Bewertung.

FC Bayern - 3. In solchen Spielen muss Musiala mehr spielen

Stichwort Jungspund: Jamal Musiala hatten viele gegen Al Ahly in der Startelf erwartet, nachdem er beim Freitagsspiel in Berlin nicht berücksichtigt worden war.

Doch Flick plante anders und setzte lieber auf Erfahrung statt auf jugendliche Unbekümmertheit, was angesichts der Bedeutung des Wettbewerbs für den FCB auf den ersten Blick durchaus legitim erschien.

Allerdings erwiesen sich die Ägypter in keiner Phase des Spiels als gefährlicher Gegner, zumal Dauerbrenner Thomas Müller im Vergleich zu den vergangenen Wochen ein wenig neben sich stand.

Eine Musiala-Einwechslung zur Pause hätte also wohl mehr den tiefstehenden Ägyptern als den lückensuchenden Münchnern geschadet. Flick brachte den wuseligen Kreativspieler letztlich erst nach 78 Minuten - zu spät für Werbung in eigener Sache.

Generell kam Musiala, abgesehen auf das Pokalspiel in Kiel, zuletzt nur noch zu solchen Kurzeinsätzen. Klar, mit seinen 17 Jahren sollte er behutsam aufgebaut werden, aber er hat ja schon in der Hinrunde (beispielsweise beim 3:3 gegen RB Leipzig) gezeigt, dass er nach früheren Einwechslungen mehr bewirken kann als 15 Minuten vor Schluss.

