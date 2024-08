Investor und Trikotsponsor: Rap-Superstar Drake jetzt offiziell Teil des europäischen Fußballs

Als Teilhaber der APEX-Gruppe hat Drake in den FC Venedig investiert. Seine Marke NOCTA wird die Trikots des Klubs künftig anstelle von Kappa zieren.

"Die globale Ikone Drake ist der Investorengruppe von Venezia an der Seite von APEX beigetreten, um den Verein vor der neuen Saison in der Serie A zu finanzieren. Seine Nike-Untermarke NOCTA wird der offizielle Trikotsponsor des Teams, ein großer Schritt in Richtung der Verschmelzung von Kultur und Sport", heißt es in einer Mitteilung von Apex auf Instagram.