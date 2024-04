Verhandlungen mit Juventus gescheitert: Zwei Premier-League-Klubs heiß auf Adrien Rabiot

Wie calciomercato.com berichtet, wurden die Gespräche zwischen Rabiots Beraterin, bei der es sich um die Mutter des Franzosen handelt, und Juve bereits vor Monaten gestoppt. Beide Seiten hätten kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit über den Sommer hinaus.

Nun sind mit Manchester United und Newcastle United angeblich zwei Premier-League-Klubs am 29-Jährigen, der in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war, interessiert.

Rabiot wäre zwar ablösefrei zu haben. Der 43-malige französische Nationalspieler soll in Turin allerdings pro Jahr sieben Millionen Euro netto kassieren. Ein Gehalt, das nicht viele Vereine stemmen können oder wollen.

Rabiot wechselte im Sommer 2019 von Paris Saint-Germain zu Juventus. In der laufenden Saison kam er in 27 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er vier Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.