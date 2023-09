José Mourinho verrät: "Habe verrücktestes Angebot aller Zeiten" aus Saudi-Arabien abgelehnt

José Mourinho, Trainer der AS Rom, hat beteuert, dass er trotz des schlechtesten Saisonstarts der Giallorossi seit 13 Jahren beim Klub bleiben will - und erzählte, dass er im Sommer ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt habe.

"Vor drei Monaten war es fast ein Drama, daran zu denken, dass ich gehen könnte. In Budapest [nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla] habe ich den Spielern auf dem Platz gesagt, dass ich bleibe. Nach dem Spiel in Spezia habe ich es den Fans gegenüber bestätigt und zwei, drei Tage später habe ich [Präsident Dan] Friedkin mein Wort gegeben", sagte Mourinho.

Dann packte der Portugiese über das Gerücht eines Riesen-Angebots aus Saudi-Arabien aus: "Im Sommer hatte ich das größte und verrückteste Angebot, das ein Trainer in der Geschichte des Fußballs je bekommen hat. Ich habe es abgelehnt, eben weil ich mein Wort gegeben hatte. Jetzt scheint es so, als sei ich ein Problem, aber das akzeptiere ich so nicht, weil es nicht stimmt. Ich bin nicht das Problem", sagte er.

Im August, als das Interesse aus dem Ausland aufkam, hatte sich Mourinho bereits zu seiner Zukunft und zu den hochdotierten Angeboten, die er von zwei saudi-arabischen Vereinen erhalten hatte, geäußert. Er sagte: "Ich habe zwei Angebote erhalten: Al-Hilal und Al-Ahli wollten mich. Ich habe mich entschieden, beide Angebote abzulehnen, weil ich bei der Roma bleiben möchte."

Laut dem italienischen Corriere dello Sport wurde dem ehemaligen Trainer von Real Madrid und Chelsea ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro pro Jahr für zwei Spielzeiten unterbreitet, wobei er die Option gehabt hätte, seinen Vertrag auch noch um eine Saison bis 2026 zu verlängern.