Der tiefe Fall des früheren Bayern-Profis Michael Cuisance: Runtergesprudelter Bursche

Michael Cuisance (23) wird demnächst aus der Serie A absteigen. Schon wieder. Der tiefe Fall des ehemaligen Mittelfeldspielers vom FC Bayern München.

Michael Cuisance steht kurz vor der Vollendung einer zwar durchaus bemerkenswerten, aber vor allem äußerst bedenklichen "Leistung": Der 23-jährige Mittelfeldspieler wird demnächst zum zweiten Mal innerhalb nur eines Jahres aus der italienischen Serie A absteigen. 2022 mit dem FC Venezia, nun aller Voraussicht nach mit Sampdoria Genua.

Sechs Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand des Traditionsklubs auf Spezia Calcio auf dem ersten Nichtabstiegsplatz bereits zehn Punkte. Sampdoria ist seit fünf Spielen sieglos, am Wochenende verlor die Mannschaft von Trainer Dejan Stankovic mit 0:5 gegen die AC Florenz. Cuisance kam erst in der Schlussphase ins Spiel. Ein weiterer Tiefpunkt.

Nach zwei vielversprechenden Jahren bei Borussia Mönchengladbach galt der französische U-Nationalspieler einst als große Zukunftshoffnung. Ein vermeintliches Genie, aber ein schlampiges. Sein Kopf will selten so wie seine Füße. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ignorierte Cuisances zweifelhaften Ruf und holte ihn 2019 für acht Millionen Euro zum FC Bayern München. Einer von vielen Fehlgriffen auf dem Transfermarkt.

Unter Trainer Hansi Flick reichte es nur zu Kurzeinsätzen, woraufhin der offensive Mittelfeldspieler eine durchwachsene Leih-Saison bei Olympique Marseille verbrachte. Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann setzte ihn nach seiner Rückkehr im Herbst 2021 sogar nur zweimal ein. Cuisance fiel mit unprofessionellem Verhalten und Fitnessproblemen negativ auf. Im Winter wechselte er für vier Millionen Euro zum Serie-A-Aufsteiger Venezia.

© getty

Michael Cuisances enttäuschende Zeit in Venedig

"Er ist so ein großer Kämpfer und sta­tis­tisch gesehen der gefähr­lichste Spieler aus der Tiefe des Spiels, den ich je gesehen habe. Er bringt den Ball in viele gefähr­liche Bereiche und bereitet viele Tor­chancen vor", sagte Venezias Sportdirektor Alex Menta damals zu 11Freunde. "Meine Wette auf ihn ist, dass er ein Box-to-Box-Spieler wird, wenn er richtig fit ist." Laut Menta brauche "dieser Junge nur etwas Liebe. Wenn man ihn trifft, ist er ein so netter, über­spru­delnder Bur­sche."

Die Wette ging nicht auf: Der übersprudelnde Bursche wurde seitdem immer weiter runtergesprudelt. In der vergangenen Rückrunde spielte er zwar regelmäßig, sammelte aber mehr Verletzungen als Torbeteiligungen (2:0). Unter anderem wegen einer zehn Spiele andauernden Niederlagen-Serie stieg Venezia als Tabellenletzter direkt wieder ab. Trotz angeblichem Interesse der Serie-A-Klubs FC Turin und FC Empoli blieb Cuisance im Sommer letztlich in Venedig.

In der Hinrunde dieser Saison war Cuisance zunächst gesetzt und verzeichnete sogar vier Scorerpunkte, verlor aber bald seinen Stammplatz. Als er im Winter leihweise zu Sampdoria Genua wechselte, befand sich Venezia auf dem vorletzten Platz der Serie B. Seit seinem Abschied klettert der Klub in der Tabelle immer weiter nach oben und darf mittlerweile sogar auf eine direkte Rückkehr in die Serie A hoffen - während Sampdoria mit Cuisance unaufhaltsam Richtung Abstieg schlittert.

Michael Cuisance auch bei Sampdoria "ein Fehleinkauf"

"Er hat so viel Qualität. Meiner Meinung nach schöpft er aber nur 50 Prozent seines Potenzials aus, auch körperlich", sagte Trainer Dejan Stankovic kurz nach Cuisances Ankunft in Genua. "Wenn er sich in diesem Bereich verbessert, werden seine technischen Fähigkeiten erst wirklich zum Vorschein kommen." Geschehen ist das bisher noch nicht: Scorerpunkt gelang ihm noch keiner und sein anfänglicher Startplatz ist längst verloren.

Laut Luca Uccello vom Sampdoria-Blog Club Doria 46 waren die Fans schon über die Verpflichtung "nicht glücklich" - und müssen sich jetzt bestätigt fühlen. "Er spielt wenig und wenn doch mal, dann schlecht", sagt Uccello im Gespräch mit SPOX und GOAL. "Am Anfang hat ihm Trainer Dejan Stankovic vertraut. Aber weil er die Erwartungen wieder und wieder enttäuscht hat, ist er auf der Bank gelandet. Er ist ein Fehleinkauf."

Und nun? Sampdorias Schicksal dürfte mit dem Abstieg bald besiegelt sein. Wie es mit Cuisance weitergeht, ist dagegen noch unklar. Sampdoria wird ihn kaum fest verpflichten, sein Vertrag bei Venezia läuft noch bis 2025.

Michael Cuisance: Seine Stationen im Profifußball