Serie A: SSC Neapel versieht Torjäger Victor Osimhen mit 150-Millionen-Euro-Preisschild

Die SSC Neapel hat ihren umworbenen Torjäger Victor Osimhen offenbar mit einem Preisschild versehen. Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge soll der Nigerianer 150 Millionen Ablöse kosten.

Wie die Sport Bild berichtet, soll Osimhen ganz oben auf der Stürmer-Liste beim FC Bayern München stehen, der nach dem Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer nach einem neuen Mittelstürmer Ausschau hält.

Doch nicht nur in den Überlegungen des deutschen Rekordmeisters soll der Nigerianer eine Rolle spielen, auch Vereine aus der Premier League sowie Paris Saint-Germain locken den 24-jährigen Angreifer.

Wie die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis nun gegenüber den interessierten Klubs FC Chelsea und Manchester United 150 Millionen Euro als Ablösesumme für Osimhen aufgerufen.

Beim Tabellenführer der Serie A steht er noch bis 2025 unter Vertrag. 2020 wechselte der frühere Wolfsburger für 75 Millionen Euro von LOSC Lille zu den Süditalienern. In der laufenden Saison erzielte Osimhen 21 Tore in 24 Meisterschaftsspielen und hat maßgeblichen Anteil an der Tabellenführung Napolis.