Chelsea und Newcastle haben offenbar Brahim Díaz im Auge

Real würde Díaz nach seiner Leihe zu Milan wohl gerne wieder im Kader haben. Funkt ein EPL-Klub den Königlichen dazwischen?

Mittelfeldspieler Brahim Díaz, noch bis Saisonende von Real Madrid an die AC Mailand verliehen, weckt offenbar Interesse in der Premier League. Einem Bericht der Sun zufolge beobachten der FC Chelsea und Newcastle United die Situation des 23-jährigen Spaniers ganz genau.

Díaz hat bei Real noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. Zuletzt hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass die Königlichen dem Techniker einen neuen Vertrag angeboten haben, um ihn ab nächster Saison wieder im Kader zu haben.

Zudem soll Milan Díaz auch nach Ablauf der Leihe im Sommer gerne behalten wollen. Die Italiener haben eine Kaufoption, wollen die dafür aktuell festgelegten 22 Millionen Euro an Ablöse aber offenbar noch senken.

© getty Chelsea und Newcastle haben wohl ein Auge auf Brahim Díaz geworfen.

Díaz ist bereits seit 2020 von Real an Milan verliehen. In der laufenden Saison ist der Offensivmann meist Stammkraft beim italienischen Meister, aktuell steht er bei fünf Toren und zwei Assists in 31 Einsätzen.