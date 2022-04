Im italienischen Pokalwettbewerb Coppa Italia kommt es heute zwischen Inter und AC Mailand zum Halbfinal-Rückspiel. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Torlos trennten sich beide Mannschaften noch im Hinspiel vergangenen Monat. Doch dabei kann es heute nicht bleiben. Denn wer ins Finale des begehrten Pokalwettbewerbs will, muss heute gewinnen.

Dabei sollten hier gleich mehrere Faktoren für ein ordentliches Maß an Spannung garantieren: Zum einen erwartet uns am heutigen Abend eines der umkämpftesten Stadtderbys Europas, zum anderen dürfen wir uns auf zwei der formstärksten Teams Italiens freuen. Schließlich belegen die beiden Mailänder Klubs derzeit nicht umsonst die Plätze eins und zwei in der Serie A. Viele Medienhäuser sprachen deshalb im Vorfeld der Begegnung auch von einem vorgezogenen Finale.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: Coppa Italia

Coppa Italia Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: Dienstag, 19. April

Dienstag, 19. April Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Giuseppe Meazza in Mailand

© getty Zlatan Ibrahimovic wird das "Derbi della Madonnina" gegen Inter Mailand aufgrund einer Verletzung der Achillessehne verpassen.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match liegen in Händen des Streamingdienstes DAZN. Das Unternehmen stellt sowohl eine Ausstrahlung im Livestream als auch im linearen Fernsehen zur Verfügung. Wie Ihr auf beide Übertragungswege zugreifen könnt, erklären wir Euch im folgenden.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute im Livestream

Wer sich das Mailänder Stadtderby und Coppa Italia-Halbfinale heute im Livestream zu Gemüte führen will, hat dazu beim Streamingdienst DAZN die Möglichkeit. Notwendig um auf den entsprechenden Stream zugreifen zu können, ist ein Abonnement. Ein solches ist derzeit zu einem Preis von 29,99€ pro Monat oder 274,99€/24,99€ (mtl.) pro Jahr zu haben. Zu den diversen Inhalten des Anbieters gehören unter anderem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, ein Großteil aller Champions League-Partien sowie eine Vielzahl an Veranstaltungen amerikanischer Sportarten wie der NBA, NFL, UFC und sogar WWE. Über diesen Link bekommt Ihr weitere Infos dazu.

Den Beginn der Ausstrahlung hat man auf 21.55 Uhr datiert. Als Kommentatoren werden Mario Rieker und Experte Christian Bernhard im Einsatz sein.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute live im TV

Wer sich das Spiel hingegen lieber im geradlinigen Fernsehen anschauen möchte, der benötigt hierfür einen Receiver der Marke GigaTV oder Sky Q. In beiden Fällen lässt sich das spezielle lineare DAZN-Abonnement zu einem reduzierten Preis von 12,99€ pro Monat zum regulären Programm hinzubuchen. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.

Wenn Ihr bereits für all die notwendigen Voraussetzungen gesorgt habt, könnt Ihr das Spiel ab 20.55 Uhr live auf dem Sender DAZN1 verfolgen.

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Inter Mailand: S. Handanovic - d'Ambrosio, Skriniar, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, L. Martinez

S. Handanovic - d'Ambrosio, Skriniar, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, L. Martinez AC Milan: Maignan - Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo - Bennacer, Tonali, Messias, Kessié, Rafael Leao - Rebic

Inter vs. AC Milan, Übertragung: Coppa Italia heute live im TV und Livestream - Die Halbfinalspiele der Coppa Italia