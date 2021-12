Serie A: Rom fährt Pflichtsieg gegen Spezia ein

Nach zwei Liganiederlagen ist die AS Rom von Startrainer Jose Mourinho in der italienischen Serie A in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Römer gewannen am Montagabend ungefährdet mit 2:0 (1:0) gegen Spezia Calcio und sprangen auf Tabellenrang sechs.

Der ehemalige englische Nationalspieler Chris Smalling (6.) und Roger Ibanez (56.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, die sich in der vergangenen Woche für das Achtelfinale der Europa Conference League qualifiziert hatten. In der Nachspielzeit handelte sich Sturmtalent Felix Afena-Gyan (90.+3) noch die Gelb-Rote Karte ein.