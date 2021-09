Milan: Gelungenes Ibrahimovic-Comeback mit neuer Zopf-Frisur

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat bei der AC Mailand ein glänzendes Comeback nach viermonatiger Verletzungspause und verpasster EURO gefeiert.

Mit neuer geflochtener Zopf-Frisur benötigte der 39-Jährige im Serie-A-Spiel von Milan gegen Lazio Rom (2:0) nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung, um bereits wieder zu treffen (66.).

"Ibrahimovic betritt das Spielfeld, und das San-Siro-Stadion wird zur Hölle. Mit 39 Jahren ist er nicht zu bremsen", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Ibrahimovic zeigt sich mit einer neuen Zopf-Frisur und vor allem mit großer Lust, die Welt zu beherrschen", kommentierte der Corriere dello Sport.

"Die viermonatige Erholungspause hat Ibra gut getan. Der Milan-Starspieler ist fit und in der Form eines 20-Jährigen. Er beflügelt eine Mannschaft, die nach dem Scudetto greifen will", schrieb Tuttosport. Ibrahimovic postete auf Twitter zwei Fotos - das eine zeigt sein schwer von der Operation am 19. Juni gezeichnetes Knie, dazu seine Jubelpose nach seinem Tor gegen Lazio.

Milan-Spiel von rassistischen Fangesängen überschattet

Überschattet wurde das Spiel von einem Rassismus-Skandal: Mailands Mittelfeldmann Tiemoue Bakayoko wurde in der 61. Minute eingewechselt und fortan mit diskriminierenden Sprechgesängen begleitet. 13 Minuten später nahm Trainer Stefano Pioli den Franzose deshalb wieder vom Feld.

Daraufhin kündigte Milan via twitter an, über eine Beschwerde beim Verband nachzudenken. Die Rossoneri seien von Zuschauern und Journalisten auf die Vorfälle hingewiesen worden, heißt es in der Stellungnahme. Tiemoue Bakayoko ist nicht zum ersten Mal mit rassistischen Fangesängen konfrontiert worden. Bereits im April 2019 wurde er von Lazio-Fans im Halbfinale der Coppa Italia beleidigt.