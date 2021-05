Jürgen Klinsmann über Cristiano Ronaldos Zukunft bei Juve: "Wann kommt der Moment, an dem ältere Spieler Platz machen?"

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann (56) hat im Interview mit SPOX und DAZN über die Zukunft von Cristiano Ronaldo bei Juventus gesprochen. Dabei hielt er eine Trennung des Teams vom 36-Jährigen für vorstellbar. Die Vertragsverlängerung von Zlatan Ibrahimovic beim AC Mailand begrüßte Klinsmann.

"Die Frage ist, ob der Mannschaftsgeist mit Cristiano im Gleichgewicht ist", sagte Klinsmann über den Portugiesen, dessen Vertrag bei Juve bis 2022 datiert ist. "Wie integriert man ihn so, dass er von allen anderen zu 100 Prozent akzeptiert wird? Neben Ronaldo, der angeblich 65 Millionen Euro im Jahr verdiene, müsse auch Platz für die Entwicklung junger Spieler wie etwa Federico Chiesa (23) sein, betonte Klinsmann.

Er würde an Juves Stelle das Gespräch mit Ronaldo suchen und klären, ob dieser bereit sei, den von Trainer Andrea Pirlo gewollten Spielstil mit laufintensivem Pressing umzusetzen. "Auch ein Ronaldo kann physisch ein hohes Pressing spielen", betonte Klinsmann. "Nur muss er das auch wollen. Wenn du dann das Gefühl hast, dass du nicht auf der gleichen Wellenlänge bist, musst du auch eine unpopuläre Entscheidung treffen."

Ähnlich sei der Fall bei Nationalmannschaften, so Klinsmann, der Deutschland bei der WM 2006 zu Platz drei geführt hatte: "Wann kommt der Moment, an dem ältere Spieler Platz machen?"

Den neuen Vertrag von Ibrahimovic bei Milan unterstützte Klinsmann allerdings. "Ich hätte das auch gemacht", erklärte er über den schwedischen Stürmer, der im Oktober 40 Jahre alt wird. "Natürlich ist er immer gut für einen Streit oder eine Rote Karte, man denke an seinen Streit mit Lukaku. Aber so ist er halt. Diese Dinge musst du mit der Klubführung diskutieren und dann abwägen: Passt das zu uns oder ist das Risiko zu groß?" Er sei der Meinung, "dass du auch einen Ronaldo oder Ibrahimovic integrieren und in Europa Erfolg haben kannst".