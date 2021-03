Juventus Turin verpflichtet Weston Mc McKennie von Schalke 04 endgültig

Warmer Geldregen für den finanziell angeschlagenen Fußball-Bundesligisten Schalke 04: Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat endgültig Mittelfeldspieler Weston McKennie (22) verpflichtet. Das gab Schalke am Mittwoch bekannt.

Damit werden weitere 18,5 Millionen Euro als Ablöse an die Königsblauen fließen, die den US-Amerikaner zunächst für 4,5 Millionen Euro in dieser Saison an die Alte Dame ausgeliehen hatten. Juve hat mit Schalke eine vorzeitige Einigung über den Wechsel erzielt, nachdem der Neuzugang im Team um Superstar Cristiano Ronaldo überzeugend aufgespielt hatte. McKennies Vertrag bei den Knappen war ursprünglich bis 2024 datiert.

"Dass Juventus Turin den Transfer vorzieht und Weston McKennie schon jetzt dauerhaft verpflichtet, verschafft uns größere Planungssicherheit mit Blick auf die neue Saison", sagte Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen und Personal bei S04.

McKennie war 2016 aus der Dallas Academy in die Knappenschmiede gewechselt. Der Mittelfeldakteur absolvierte insgesamt 91 Pflichtspiele für die Lizenzspielermannschaft der Schalker.