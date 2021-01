Im Finale der Supercoppa Italiana treffen heute Juventus Turin und der SSC Neapel aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell im TV und Livestream sehen könnt.

Juventus Turin - SSC Neapel: Anpfiff, Schiedsrichter, Ort

Der italienische Supercup zwischen dem amtierenden Meister Juventus Turin und Pokalsieger der vergangenen Saison SSC Neapel findet am heutigen Mittwoch, den 20. Januar, statt. Als Unparteiischer ist Paolo Valeri im Einsatz. Er pfeift die Partie dann pünktlich um 21 Uhr an. Als Spielstätte für das Endspiel dient das Mapei Stadium - Città del Tricolore in der Stadt Reggio nell'Emilia.

Juventus Turin - SSC Neapel: Supercoppa Italiana heute live im TV und Livestream

Wer das Duell der beiden italienischen Topteams heute live und in voller Länge mitverfolgen möchte, braucht dafür einen Zugang zum DAZN-Angebot. Der Streamingdienst startet wenige Minuten vor Anpfiff mit der Übertragung und schickt Carsten Fuß als Kommentator und Christian Bernhard als Experte ins Rennen.

DAZN bietet neben der Supercoppa Italiana auch unzählige weitere Fußballwettbewerbe an. Darunter etwa Spiele der stärksten europäischen Ligen (Serie A, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1). Zudem hat "das Netflix des Sports" die Rechte für den Großteil der diesjährigen Champions-League-Saison und für jedes Spiel der Europa League.

Auf der Plattform sind außerdem noch die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Handball, Darts, Ski alpin, Biathlon, Rennrodeln, Skispringen, Tennis, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Rugby und Wrestling vorfindbar.

Um all diese Sportarten abrufen zu können, wird ein DAZN-Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, benötigt. Doch davor bietet DAZN noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Juventus Turin - SSC Neapel: Supercoppa Italiana im Liveticker

Ebenso könnt Ihr das Endspiel im detaillierten Liveticker bei SPOX verfolgen. Alle wichtige Spielaktionen werden dabei für Euch live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Juventus Turin vs. SSC Neapel.

Juventus Turin - SSC Neapel: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Der SSC Neapel besiegte in der abgelaufenen Saison im Finale des italienischen Pokals Juventus mit 4:2 in Elfmeterschießen, um heute gegen denselben Gegner in der Supercoppa Italiana antreten zu dürfen.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 17.06.2020 SSC Neapel 4:2 i.E. Juventus Turin Coppa Italia 26.01.2020 SSC Neapel 2:1 Juventus Turin Serie A 31.08.2019 Juventus Turin 4:3 SSC Neapel Serie A 03.03.2019 SSC Neapel 1:2 Juventus Turin Serie A 29.09.2018 Juventus Turin 3:1 SSC Neapel Serie A

Supercoppa Italiana: Die Sieger der letzten zehn Jahre