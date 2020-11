Serie A: Lazio Rom gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Juventus Turin hat vier Punkte Rückstand auf den AC Mailand an der Tabellenspitze und will mit einem genesenen Cristiano Ronaldo schnellstmöglich wieder dorthin, mit Lazio Rom wartet jedoch ein anspruchsvoller Gegner am 7. Spieltag. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lazio Rom gegen Juventus Turin: Datum, Anpfiff, Schiedsrichter und Stadion

Lazio Rom empfängt Juventus Turin am heutigen Sonntag um 12.30 Uhr im Olympiastadion in Rom. Schiedsrichter Davide Massa wird die Partie leiten.

Serie A: Lazio gegen Juve heute live im TV und Livestream

Das Duell aus dem italienischen Oberhaus ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel morgen live und exklusiv in voller Länge, beginnend mit den Vorberichten ab 12.15 Uhr. Folgendes Team erwartet Euch dort zum Spiel:

Moderator: Sebastian Benesch

Sebastian Benesch Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Serie A: Lazio gegen Juve heute im Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht live vor eurem Fernseher, PC, Tablet oder Smartphone verfolgen könnt, müsst Ihr trotzdem nichts verpassen! Der SPOX-Liveticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um die Entwicklungen im Olympiastadion.

Hier entlang zum Liveticker zu Lazio-Juve.

Serie A: Die Tabelle am 7. Spieltag

Lazio Rom hat sein volles Offensiv-Potenzial, das eindrücklich beim 3:1 gegen Borussia Dortmund in der Champions League zu sehen war, in der Serie A bisher noch nicht regelmäßig abgerufen und hat somit nur zehn Punkte nach den ersten sechs Spieltagen.

Juventus Turin hat in der Abwesenheit von Cristiano Ronaldo einige Punkte liegengelassen und hat vier Punkte Rückstand auf AC Mailand an der Tabellenspitze.