Ermittlungen gegen Lazio Rom: Fälschte der Verein von Ciro Immobile nachweislich Coronatests?

Droht jetzt Lazio Rom sogar der Zwangsabstieg? Laut Informationen der Gazzetta dello Sport bekamen die Römer zuletzt Besuch von der Polizei. Grund sind Ungereimtheiten bei Corona-Tests.

Demnach habe die Polizei von der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl erhalten. In der Folge beschlagnahmten die Polizisten alle Unterlagen, die bei der Durchführung von Coronatests benötigt wurden.

Dort waren Zweifel aufgekommen. Am 27. Oktober wurden Ciro Immobile, Thomas Strakosha und Lucas Leiva vor dem Champions-League-Spiel beim FC Brügge positiv getestet. Diese Tests wurden von Seiten der UEFA durchgeführt. Aufgrund der positiven Resultate durfte das Trio nicht spielen, war aber dann drei Tage später gegen Torino in der Serie A wieder im Einsatz.

Top-Stürmer Immobile gelang beim wilden 4:3-Erfolg im Piemont in der Nachspielzeit der Ausgleich, zwei Zeigerumdrehungen später sicherte ein Tor von Felipe Caicedo in der 98. Minute sogar noch den Sieg (Hier gibt es die Highlights im Video). Doch warum spielten Immobile und Leiva in dieser Partie? Lazio veranlasste nach dem Brügge-Spiel erneut Corona-Tests, diesmal fielen die Ergebnisse negativ aus.

Vor dem nächsten CL-Spiel in St. Petersburg wurden die Drei aber erneut von der UEFA positiv getestet. Das Spiel wiederholte sich und vor dem nächsten Ligaspiel waren von Lazio durchgeführte Teste erneut negativ. Das sorgte für Verwunderung, auch wenn Lazios Verantwortliche darauf verweisen, dass alles nach Vorschrift abgelaufen sei.

© imago images / sportphoto24

Lazio: Droht sogar der Zwangsabstieg?

Von Seiten des italienischen Verbands und der Staatsanwaltschaft gibt es jedoch Zweifel. So sollte am Montag der Vereinsarzt im Gericht verhört werden, der Arzt sagte aber wegen einer Krankheit ab. Die Staatsanwaltschaft wollte wissen, warum Lazio die Tests nicht in einem Labor in Rom, sondern im 250 Kilometer entfernten Avellino durchführen ließ.

Der Grund dafür ist wohl simpel. Durch das Testen in der Region Kampanien geht die Meldepflicht vom öffentlichen Gesundheitsamt in Rom an den Verein über.

Noch ist völlig unklar, was den Römern blüht, sollte sich der Verdacht der Manipulation bestätigen. Im schlimmsten Fall droht Lazio der Zwangsabstieg aus der Serie A, den Verantwortlichen könnten sogar Haftstrafen bis zu zwölf Jahren blühen. Der Anklagepunkt wäre dann die fahrlässige Verursachung einer Epidemie.

Lazio Rom: Die Ergebnisse der vergangenen Spiele