Luis Suarez mit Juventus Turin einig: Gespräche mit dem FC Barcelona über Ablösesumme laufen

Luis Suarez steht vor einem Transfer zu Juventus Turin. Der Verein befindet sich bereits in Gesprächen mit den FC Barcelona über die Ablösesumme.

Der Transfer von Luis Suarez in die italienische Serie A könnte in den nächsten Tagen finalisiert werden: Nach Informationen von SPOX und Goal hat sich der uruguayische Angreifer mit Juventus Turin auf einen Vertrag bis 2023 verständigt, der ihm ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen einbringen wird. Der italienische Rekordmeister befindet sich bereits in Gesprächen mit dem FC Barcelona, um die Ablösesumme für Suarez auszuhandeln.

Der neue Trainer Ronald Koeman hatte Suarez zuletzt am Telefon darüber informiert, schon kommende Saison nicht mehr mit ihm zu planen. Nach SPOX und Goal-Informationen besteht der 33-Jährige jedoch auf die Summe, die ihm aus seinem bis 2021 gültigen Vertrag zusteht. Er plant weiterhin am Training teilzunehmen, bis sich der Verein entscheidet, das Arbeitspapier aufzulösen und ihm die Abfindung in Höhe seines Jahresgehalts von 14 Millionen Euro zu zahlen.

Sollte es zur Vertragsauflösung kommen, wäre Suarez eigentlich ablösefrei. Allerdings probiert Barca in den Verhandlungen aktuell noch, zumindest eine kleine Summe von Juve für Suarez zu erhalten.

FC Barcelona - Transfers und Gerüchte: Wie geht's weiter nach dem Messi-Drama? © imago images / Action Plus 1/31 Nach turbulenten Tagen hat Lionel Messi seinen Verbleib beim FC Barcelona verkündet. Doch personelle Veränderungen wird es bei den Katalanen dennoch geben. Welche Transfers wurden bereits getätigt und was könnte sich noch tun? Ein Überblick. © imago images / Poolfoto 2/31 LIONEL MESSI: Die Entwicklungen in der Causa Messi überschlugen sich. Erst teilte er Barca mit, den Verein verlassen zu wollen, weil er mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden war, dann gab es Unklarheiten bezüglich seiner Ausstiegsklausel. © imago images / Agencia EFE 3/31 Trotz heftiger Kritik an Präsident Bartomeu lenkte Messi letztlich ein, denn: "Ich würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Klub ist, den ich liebe." Nun sei ein "neuer Trainer da mit neuen Ideen". Wie sehen diese aus? © imago images / Alterphotos 4/31 ABGÄNGE - ARTHUR: 72 Millionen Euro zahlt Juve für Arthur, der eigentlich gar nicht gehen wollte und sich später weigerte, beim Finalturnier der Champions League noch für Barca aufzulaufen. © imago images / AFLOSPORT 5/31 Der Hauptgrund für den Deal war allerdings finanzieller Natur, da die Einnahmen bei einem Verkauf sofort im aktuellen Geschäftsjahr verbucht werden können, während Ausgaben auf mehrere Jahre verteilt werden. © imago images / Agencia EFE 6/31 IVAN RAKITIC: Nach sechs Jahren in Barca kehrt der Ex-Schalker zum FC Sevilla zurück, wo er bereits zwischen 2011 und 2014 spielte. In der abgelaufenen Saison kam er immerhin 42-mal zum Einsatz. © imago images / LaPresse 7/31 CARLES PEREZ: Seit der U16 spielte der Linksfuß bereits für Barca, im Januar wurde er an die Roma verliehen, zudem wurde eine Kaufpflicht vereinbart. Überzeugen konnte er in Rom bisher nur teilweise. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 8/31 MARC CUCURELLA: Wie Perez bleibt auch der 22-Jährige bei seinem Leihklub Getafe, der von seiner Kaufoption in Höhe von zehn Mio. Gebrauch macht. Dort war Cucurella gesetzt und bereitete sechs Treffer vor. © imago images / Seskim Photo 9/31 ARDA TURAN: Die Zeit des Türken in Barcelona war keine Erfolgsgeschichte. Seine Leihe zu Basaksehir wurde im Januar abgebrochen, nun ist sein Vertrag ausgelaufen und Arda kehrt zu Gala zurück. © imago images / Poolfoto 10/31 ABGÄNGE - GERÜCHTE: Neben den abgegebenen Cucurella und Perez kehrten nach Saisonende weitere Leihspieler nach Barcelona zurück, die dort (zumindest für den Moment) wohl keine Zukunft haben. Dazu zählen … © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 11/31 MOUSSA WAGUE, JEAN-CLAIR TODIBO, JUAN MIRANDA (zuletzt beide Schalke 04) und auch RAFINHA. Letzterer hat laut der Sport ein Angebot aus China vorliegen, strebt aber stattdessen einen PL-Wechsel an. © imago images / Poolfoto 12/31 ARTURO VIDAL: Der Chilene steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport wurde bereits eine Einigung über eine Vertragsauflösung erzielt. Vidal soll für zwei Jahre unterschreiben. © imago images / ZUMA Wire 13/31 MARTIN BRAITHWAITE: Erst im Februar kam der Stürmer aus Leganes, nun scheinen sich die Wege wieder zu trennen. Laut Mundo Deportivo ist West Ham United bereit, 20 Millionen Euro nach Katalonien zu überweisen. © imago images / ZUMA Wire 14/31 LUIS SUAREZ: Neu-Trainer Ronald Koeman plant ohne den langjährigen Sturmpartner von Messi, der sich wohl bereits mit Juve einig ist. Problem: Für die Trennung von Barca verlangt er offenbar 25 Millionen Euro an Abfindung. © imago images / Marca 15/31 PEDRI: Das 17-jährige Offensivjuwel kommt aus Las Palmas, könnte aber im Ausland Spielpraxis sammeln. Im Gespräch ist neben Gladbach auch der FC Bayern. Pedri selbst will offenbar direkt bei Barca durchstarten. © imago images / Alterphotos 16/31 ANTOINE GRIEZMANN: Im Falle eines Messi-Abgangs hätte der Franzose eine prominentere Rolle im Barca-Angriff übernehmen können, doch Messi bleibt. Laut Daily Mail haben Liverpool und United die Fühler ausgestreckt. © imago images / ZUMA Press 17/31 OUSAMANE DEMBELE: Auch die Zukunft des häufig verletzten und nicht pflegeleichten Ex-BVBlers scheint offen. Präsident Bartomeu hat ihn und Griezmann allerdings vor wenigen Wochen noch als unverkäuflich erklärt. © imago images / Poolfoto 18/31 Auf weiteren potenziellen Streichlisten sind auch die beiden Außenverteidiger NELSON SEMEDO und JUNIOR FIRPO zu finden, denen bei passenden Angeboten wohl keine Steine in den Weg gelegt werden. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 19/31 ZUGÄNGE - MIRALEM PJANIC: Der Bosnier wird nach den Abgängen von Rakitic und (wohl) Vidal gemeinsam mit Frenkie de Jong und Sergio Busquets das Mittelfeld bilden. 60 Millionen überweist Barca nach Turin. © imago images / Pedro Benavente 20/31 TRINCAO: Nur die Hälfte sind für den Rechtsaußen vom SC Braga fällig, der erst 20 ist, in Portugal allerdings in diesem Kalenderjahr ganz starke Leistungen zeigte. Könnte frühzeitig regelmäßige Spielpraxis erhalten. © imago images / Agencia EFE 21/31 MATHEUS FERNANDES: Von Palmeiras verpflichtet, verbrachte der Sechser das vergangene halbe Jahr bereits in Spanien bei Valladolid, bis zu zehn Millionen Euro sind dem FCB die Dienste des 22-Jährigen wert. © imago images / Alterphotos 22/31 Zudem rücken drei hoffnungsvolle Talente aus La Masia künftig fest zum A-Team auf. Neben Innenverteidiger RONALD ARAUJO und Torwart INAKI PENA sind insbesondere die Erwartungen an RIQUI PUIG hoch. © imago images / PanoramiC 23/31 In der Endphase der LaLiga-Saison stand er bereits sechsmal in der Startelf, schon 2018 schwärmte der derzeitige Napoli-Coach Gennaro Gattuso: "Jungs wie er grenzen an Poesie. Es ist spektakulär, ihm zuzuschauen." © imago images / PanoramiC 24/31 ZUGÄNGE - GERÜCHTE: Transferziel Nummer eins von Koeman ist Landsmann MEMPHIS DEPAY. Der Linksaußen spielte in Lyon eine ganz starke Saison und soll in die Fußstapfen von Suarez treten. © imago images / PanoramiC 25/31 Laut der niederländische Zeitung Algemeen Dagblad ist ein Transfer beschlossene Sache, kann jedoch erst finalisiert werden, wenn Barca im Gegenzug Spieler abgegeben hat. Als Ablöse sollen 25 Mio. Euro fließen. © imago images / Poolfoto 26/31 LAUTARO MARTINEZ: Das Interesse an Depay hängt auch damit zusammen, dass der lange Zeit als Wunschspieler geltende Argentinier aufgrund der finanziellen Lage und des Trainerwechsels kein Thema mehr beim FCB ist. © imago images / PA Images 27/31 GEORGINIO WIJNALDUM: Beim FC Liverpool könnte er aufgrund der bevorstehenden Verpflichtung von Bayern-Star Thiago entbehrlich sein, der Mittelfeldspieler und Barca sollen sich bereits weitestgehend einig sein. © imago images / Poolfoto 28/31 ANGELINO: Nachbesserungsbedarf herrscht auch in der nur selten sattelfesten Defensive. Eine Option auf der linken Seite ist der City-Spieler, der zuletzt leihweise für Leipzig auflief. Auch RB soll weiterhin heiß auf ihn sein. © imago images / Focus Images 29/31 Auf der anderen Seite gibt es gleich zwei Spieler, die auf der Barca-Liste stehen. Laut Sport sollen bereits Gespräche mit Manchester City geführt worden sein wegen eines Tausches zwischen Semedo und JOAO CANCELO. © imago images / Pro Shots 30/31 Da diese vorerst ohne Ergebnis endeten, soll das Interesse an Alkmaar-Talent CALVIN STENGS zugenommen haben. Der 21-Jährige dürfte nach seiner zweiten Profisaison für den Schritt zum Barca-Stammspieler aber noch nicht bereit sein. © imago images / PRiME Media Images 31/31 ERIC GARCIA: Der 19-jährige Innenverteidiger wechselte 2017 aus der Barca-Jugend zu den Citizens, nun will er nicht verlängern und strebt eine Rückkehr an. City soll sich bereits mit einem Abgang abgefunden haben.

Juventus: Suarez will in den nächsten Tagen den italienischen Pass beantragen

In den nächsten Tagen wird Suarez seine Italienisch-Prüfung ablegen, um den italienischen Pass zu erlangen. In der Serie A sind pro Saison nur zwei Transfers von EU-Ausländern erlaubt. Um grünes Licht für seinen Wechsel nach Italien zu erhalten, muss Suarez deshalb entweder den spanischen Pass beantragen (das können Profis tun, die mehr als sechs Jahre in Spanien spielen) oder den italienischen.

Suarez war 2014 für eine Ablösesumme in Höhe von 82 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt. Für den katalanischen Verein hat der Stürmer seitdem 198 Tore in 283 Pflichtspielen erzielt. Neben Juventus hatten nach Informationen von SPOX und Goal vier weitere Vereine ihr konkretes Interesse an Suarez hinterlegt, darunter sein Ex-Verein Ajax Amsterdam und Inter Miami aus der MLS.