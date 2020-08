Das Rätsel um Atalanta-Held Josip Ilicic: Wenn Fußball zur Nebensache wird

Atalanta Bergamo, die Überraschungsmannschaft in der Champions League, muss ihr bedeutendstes Spiel ohne ihren wichtigsten Spieler bestreiten. Josip Ilicic weilt aus persönlichen Gründen in seiner Heimat Slowenien, lässt sein Verein ausrichten. Was harmlos klingt, ist ernst und traurig: Die Corona-Pandemie und ihre Begleitumstände haben den 32-Jährigen offensichtlich in dunkle Zeiten zurückbefördert.

Bloß keine Schwäche zeigen, bloß nicht zerbrechlich wirken, es ist ein Geschäft und ein Geschäft muss immer laufen. Josip Ilicic kennt solche Sprüche, er zählt mit 32 ja schon zu den älteren Hasen und weiß, dass Tausende auf ihn schauen, die erwarten, dass er Woche für Woche liefert.

Ilicic aber befindet sich an einem Punkt, an dem er nicht mehr liefern kann. Auch nicht im Champions-League-Viertelfinale, wenn das kleine Atalanta Bergamo das große Paris Saint-Germain fordert. "Wir müssen die restliche Saison ohne ihn planen", sagt Gian Piero Gasperini, der Trainer der italienischen Überraschungsmannschaft. "Josip ist in einer sehr schwierigen Lage."

In ganz Italien machen sie sich große Sorgen um Ilicic, der sich seinem Verein zufolge in seiner slowenischen Heimat aufhält. Zuletzt stand er am 11. Juli auf dem Rasen, beim 2:2 gegen Juventus. Die restlichen sechs Spiele in der Serie A verpasste er. Warum genau, ist nicht bekannt. Gasperini sagt nur: "Wir stehen ihm bei." Es wanderten zunächst Gerüchte durch die italienische Klatschpresse, der Stürmer habe seine Frau "in flagranti" mit einem anderen Mann erwischt und sei daraufhin wutentbrannt aus Bergamo abgereist, um nachzudenken über den Sinn seines Lebens, das mit so vielen Reisen und so wenig Zeit für die Familie verbunden ist.

Die Viererpacker der Champions-League-Geschichte: Nur zwei waren besser als Atalantas Ilicic © getty 1/17 Josip Ilicic führte Atalanta Bergamo mit einem Viererpack in Valencia völlig überraschend ins Champions-League-Viertelfinale. Der Slowene ist der 13. Spieler der CL-Geschichte, dem vier Tore in einem Spiel gelangen. Nur zwei waren jemals besser. © imago images 2/17 MARCO VAN BASTEN: Er war der erste Stürmer, dem das Kunststück eines Viererpacks gelang - beim 4:0-Sieg des AC Mailand gegen IFK Göteborg am 25. November 1992. © getty 3/17 SIMONE INZAGHI beim 5:1-Sieg von Lazio Rom über Olympique Marseille am 14. März 2000. © getty 4/17 DADO PRSO beim 8:3-Sieg von AS Monaco über Deportivo La Coruna am 5. November 2003. © getty 5/17 RUUD VAN NISTELROOY beim 4:1-Sieg von Manchester United über Sparta Prag am 3. November 2004. © getty 6/17 ANDRIY SHEVCHENKO beim 4:0-Sieg des AC Mailand über Fenerbahce Istanbul am 23. November 2005. © getty 7/17 LIONEL MESSI beim 4:1-Sieg des FC Barcelona über den FC Arsenal am 6. April 2010. © imago images 8/17 BAFETIMBI GOMIS beim 7:1-Sieg von Olympique Lyon über Dinamo Zagreb am 7. Dezember 2011. © getty 9/17 MARIO GOMEZ beim 7:0-Sieg des FC Bayern über den FC Basel am 13. März 2012. © imago images 10/17 ROBERT LEWANDOWSKI beim 4:1-Sieg von Borussia Dortmund über Real Madrid am 24. April 2013. © getty 11/17 ZLATAN IBRAHIMOVIC beim 5:0-Sieg von Paris Saint-Germain über den RSC Anderlecht am 23. Oktober 2013. © imago images 12/17 CRISTIANO RONALDO beim 8:0-Sieg von Real Madrid über Malmö FF am 8. Dezember 2015. © getty 13/17 SERGE GNABRY beim 7:2-Sieg des FC Bayern München über Tottenham Hotspur am 1. Oktober 2019. © getty 14/17 ROBERT LEWANDOWSKI beim 6:0-Sieg des FC Bayern München über Roter Stern Belgrad am 26. November 2019. © getty 15/17 JOSIP ILICIC beim 4:3-Sieg von Atalanta Bergamo über den FC Valencia am 10. März 2020. Mit 32 Jahren und 41 Tagen ist Ilicic der Älteste unter den Viererpackern. Nur zwei Spieler trafen noch einmal mehr als der Atalanta-Star. © getty 16/17 LIONEL MESSI mit einem Fünferpack beim 7:1-Sieg des FC Barcelona über Bayer Leverkusen am 7. März 2012. © getty 17/17 LUIZ ADRIANO mit einem Fünferpack beim 7:0-Sieg von Schachtar Donezk über BATE Borisov am 21. Oktober 2014.

Josip Ilicic verachtet das Trara rund um das Spiel

Diese Gerüchte wurden inzwischen von slowenischen Medien dementiert, wären aber wohl ohnehin zu simpel gewesen, um einen wirklichen Erklärungsansatz für Ilicics rätselhaften Rückzug zu formulieren. Wer ihn schon einmal reden gehört hat, der weiß, was er für ein Mensch ist: ein leiser, in sich gekehrter, nur ungerne im Mittelpunkt stehender. Ein Anti-Star, wenn man so will, dem es nur um das Spiel geht, ohne all das Trara rundherum.

"Es gibt zwei Dinge, die mich an diesem Sport nerven: Aufwärmen und Managerspiele wie Fantasy Football. Wir spielen Fußball, für die Fans, für das Team, für uns. Das muss doch reichen", sagte er einmal. Wegen seines launischen, altmodischen, laut Gasperini teils schläfrigen Gemüts nennen sie ihn bei Atalanta "la nonna", die Großmutter.

Ohne Josip Ilicic stünde Atalanta nicht im Viertelfinale

"Er wirkt oft geschlaucht, wenn er ins Training kommt", sagte Gasperini vor knapp drei Jahren, als der damals vom AC Florenz verpflichtete Ilicic seine erste Saison in Bergamo spielte. "Wenn man ihn dann fragt, wie es ihm gehe, antwortet er immer mit 'schlecht, schlecht' und schaut verdrossen drein."

Sein Gemütszustand besserte sich fortan mit seinen Leistungen auf dem Platz. Spätestens seit der Saison 2018/19 ist er einer der, wenn nicht sogar der Fixpunkt in Atalantas offensivfreudiger Elf. Allein in dieser Spielzeit war er an 30 Pflichtspieltreffern beteiligt, vier davon erzielte er beim furiosen 4:3-Sieg im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Valencia Mitte März, womit er Atalanta überhaupt erst den historischen Einzug in die Runde der letzten Acht ermöglichte. Dann aber brach die Corona-Pandemie über Italien herein und das hamsterradähnliche Fußballgeschäft rückte auf einen Schlag in den Hintergrund.