Serie A: Udinese Calcio gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Duell der Serie A treffen Udinese Calcio und Juventus Turin aufeinander. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund ums Spiel und zu den Übertragungsmöglichkeiten in TV und Livestream.

Juventus Turin bei Udinese Calcio: Uhrzeit, Ort

Die Partie beginnt am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr. Das Spiel findet in der Dacia Arena in Udinese statt.

Wie während allen Spielen der Serie A sind Zuschauer nicht zugelassen.

Serie A: Juve bei Udinese heute im TV und Livestream sehen

Die Heimat der Serie A ist in Deutschland DAZN. Beim Streamingdienst könnt Ihr jedes Spiel der italienischen Eliteklasse live sehen, so neben Juve auch ab 21:30 Uhr auch die Partie von Lazio Rom gegen Cagliari. Für die heutige Partie wird Euch dieses hochkarätige Personal durch die Sendung führen:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Luth Pfannenstiel (Ex-Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf)

Udinese vs. Juve: Die Serie A heute im Liveticker verfolgen

SPOX hat für Euch dieses Spiel als Liveticker im Angebot. Hier bei SPOX gibt es täglich mehrere Liveticker zu den Sport-Events.

Udinese Calcio vs. Juventus Turin: Vorschau

Das sind die Fakten rund um die Partie:

Udinese hat in der Serie A gegen Juventus 62 Spiele verloren und 191 Tore kassiert - mehr als gegen jeden anderen Gegner.

Juventus ist in den letzten acht Spielen gegen Udinese in der Serie A (7 Siege, 1 Unentschieden) ungeschlagen und hat dabei im Durchschnitt drei Tore pro Spiel erzielt.

Juventus hat gegen Udinese in der zweiten Hälfte einer Liga-Saison seit 2011 nicht mehr verloren - seitdem hat die Alte Dame neun Mal gewonnen und zwei Unentschieden gespielt.

Udinese hat Juventus auf heimischem Boden in der Serie A nur fünf Mal geschlagen, 27 Mal verloren und 13 Unentschieden geteilt.

Juventus hat drei der letzten sieben Ligaspiele unterwegs (3 Siege, 1 Unentschieden) verloren, so viele wie in den 13 Auswärtsspielen zuvor.

Juventus hat nach den ersten 34 Spielen der Saison 36 Tore kassiert - die schlechteste Bilanz seit 2010/11, als der Klub den 7. Platz in der Liga belegte und letztlich 47 Tore kassierte.

Der letzte Heimsieg von Udinese in der Liga war im Januar gegen Sassuolo - seitdem hat das Team drei Niederlagen und vier Unentschieden im Friaul hinnehmen müssen.

Juventus-Stürmer Paulo Dybala hat in der Serie A gegen Udinese bereits sieben Tore erzielt und sechs Vorlagen geliefert - gegen keinen anderen Gegner im Wettbewerb war er an mehr Toren beteiligt.

Cristiano Ronaldo ist nur noch ein Tor vom Ausgleichstreffer gegen Felice Borel (31 Tore in den Jahren 1933/34) entfernt und damit der beste Torschütze in einer einzigen Serie A-Kampagne in der Geschichte von Juventus.

Udinese Calcio gegen Juventus Turin: Die letzten Duelle im Überblick

In den letzten Spielen gegen Juve sah Calcio keine Sonne. Im letzten Spiel gab es eine deutliche 0:4-Niederlage. Für die Toren sorgten Dybala (2x), Khedira und Alex Sandro.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Coppa Italia (Achtelfinale) 15.01.2020 4:0 Serie A 15.12.2019 3:1 Serie A 08.03.2019 4:1 Serie A 06.10.2018 0:2 Serie A 11.03.2018 2:0 Serie A 22.10.2017 2:6 Serie A 05.03.2017 1:1 Serie A 15.10.2016 2:1 Serie A 17.01.2016 0:4 Serie A 23.08.2015 0:1

Serie A: Die Partien des 35. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 21. Juli 19.30 Uhr Atalanta Bergamo Bologna 1:0 21. Juli 21:45 Uhr US Sassuolo Calcio AC Mailand 1:2 22. Juli 19.30 Uhr Parma Calcio SSC Neapel 2:1 22. Juli 21:45 Uhr Lecce Brescia Calcio 1:3 22. Juli 21:45 Uhr Inter Mailand AC Florenz 0:0 22. Juli 21:45 Uhr Sampdoria Genua CFC Genua 1:2 22. Juli 21:45 Uhr FC Turin Hellas Verona FC 1:1 22. Juli 21:45 Uhr SPAL Ferrara AS Rom 1:6 23. Juli 19.30 Uhr Udinese Calcio Juventus Turin -:- 23. Juli 21:45 Uhr Lazio Rom Cagliari Calcio -:-

Die Tabelle der Serie vor Udinese vs. Juve