Serie A: Wie wird Juventus am nächsten Spieltag Meister?

Bei noch drei ausstehenden Spieltagen in der Serie A hat Tabellenführer Juventus sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Atalanta Bergamo. Damit könnte die Alte Dame um Superstar Cristiano Ronaldo aber schon am kommenden 36. Spieltag italienischer Meister werden - und zwar auch dann, wenn Bergamo sein Spiel gewinnt. SPOX erklärt Euch, was passieren muss, damit Juve den nächsten Scudetto einheimst.

Es wäre der neunte Meistertitel für Juventus in Serie. Zuletzt konnte der AC Mailand in der Saison 2010/11 die Dominanz von Juve brechen.

Der Meisterschaftskampf in der Serie A: Ausgangssituation

Nach 35 Spieltagen führt Juventus mit genau 80 Punkten die Tabelle an. Schärfster Verfolger ist Atalanta Bergamo mit 74 Punkten, auch Inter Mailand (73 Punkte) und Lazio Rom (72) können bei noch drei ausstehenden Spieltagen theoretisch noch Meister werden.

Serie A: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Juventus Turin 35 73:38 35 80 2. Atalanta Bergamo 35 95:44 51 74 3. Inter Mailand 35 74:36 38 73 4. Lazio Rom 35 71:38 33 72 5. AS Rom 35 69:47 22 61 6. AC Mailand 35 55:44 11 59 7. SSC Neapel 35 56:47 9 56

Punktegleichheit in der Tabelle: Direkter Vergleich zählt in der Serie A

Wichtig: Sollten zwei oder mehr Teams nach 38 Spieltagen in Italien die gleiche Anzahl an Punkten vorweisen, entscheidet nicht wie etwa in der Bundesliga die Tordifferenz. Stattdessen zählt der direkte Vergleich aus Hin- und Rückspiel.

Diesen direkten Vergleich würde Juve lediglich gegen Lazio Rom (1:3 und 2:1) verlieren, also den unwahrscheinlichsten Konkurrenten im Kampf um den Scudetto. Im direkten Vergleich mit Atalanta Bergamo und Inter Mailand liegt Juventus vorn.

Serie A: Juventus' direkte Duelle gegen Atalanta und Inter

Spieltag Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 7. Spieltag Inter Mailand Juventus 1:2 13. Spieltag Atalanta Bergamo Juventus 1:3 26. Spieltag Juventus Inter Mailand 2:0 32. Spieltag Juventus Atalanta Bergamo 2:2

Serie A: So wird Juventus am nächsten Spieltag Meister

Der gewonnene direkte Vergleich bedeutet: Juventus ist schon am 36. Spieltag vorzeitig Meister, wenn es zwei Spiele vor Schluss mindestens sechs Punkte auf die ärgsten Verfolger hat.

Bei einem Sieg ist Juventus also definitiv Champion, unabhängig von den Ergebnissen der Verfolger.

Bei einem Remis ist Juventus Meister, wenn Atalanta, Inter und Lazio ihre Spiele ebenfalls nicht gewinnen.

Bei einer Niederlage ist Juventus Meister, wenn Atalanta Bergamo verliert und Inter und Lazio nicht gewinnen.

Serie A: Die Entscheidung im Titelkampf im TV und Livestream

Alle Spiele der Serie A gibt es auf SPOX zusätzlich im Liveticker. Hier geht es zur Übersicht.

Serie A: Die Begegnungen des 36. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 24. Juli 21.45 Uhr AC Milan Atalanta Bergamo -:- 25. Juli 17.15 Uhr Brescia Calcio Parma Calcio -:- 25. Juli 19.30 Uhr CFC Genua Inter Mailand -:- 25. Juli 21:45 Uhr SSC Neapel Sassuolo Calcio -:- 26. Juli 17.15 Uhr FC Bologna Lecce -:- 26. Juli 19.30 Uhr AS Rom AC Florenz -:- 26. Juli 19.30 Uhr Hellas Verona Lazio Rom -:- 26. Juli 19.30 Uhr SPAL Ferrara FC Turin -:- 26. Juli 19.30 Uhr Cagliari Calcio Udinese Calcio -:- 26. Juli 21:45 Uhr Juventus Sampdoria Genua -:-

Atalanta Bergamo und Inter Mailand (am Samstagabend live auf DAZN) müssen im Titelkampf vorlegen, auch Lazio spielt am Sonntag vor dem Tabellenführer. Im günstigsten Fall könnte Juve also schon vor dem Heimspiel gegen Sampdoria Genua (live auf DAZN) als Meister feststehen.