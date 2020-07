Serie A: CR7-Doppelpack! Juventus Turin schlägt Lazio Rom und baut Vorsprung aus

Juventus Turin hat den Vorsprung auf Inter Mailand in der Serie A auf acht Punkte ausgebaut. Die Bianconeri gewannen am 34. Spieltag mit 2:1 (0:0) gegen Champions-League-Aspirant Lazio Rom. Beide Treffer für Juventus erzielte Superstar Cristiano Ronaldo.

Juve dominierte die Partie von Beginn an. Lazio ließ jedoch kaum zwingende Chancen zu und lauerte im Gegenzug auf Konter.

Erst in der 51. Minute ging Juventus per Handelfmeter durch Ronaldo in Führung. Zuvor hatte Lazios Bastos einen Schuss des Portugiesen mit dem Arm abgefälscht. Schiedsrichter Daniele Orsato entschied nach Absprache mit dem VAR auf Elfmeter.

Nur drei Minuten später erhöhte Ronaldo auf 2:0. In Zusammenarbeit mit Paulo Dybala eroberte er an der Mittellinie den Ball gegen Francesco Acerbi - ein folgenschwerer Bock des Routiniers auf Seiten der Römer.

Mit seinem Doppelpack zog Ronaldo (30 Tore) in der Torjägerliste der Serie A kurzzeitig vorbei an Gegenüber Ciro Immobile. Doch auch der ehemalige Dortmunder sollte noch sein 30. Saisontor erzielen. Nach einem Foul von Leonardo Bonucci verwandelte Immobile vom Punkt zum 1:2.

Der offene Schlagabtausch in der Schlussphase änderte nichts mehr am verdienten Sieg für Juventus. Dank des 2:2 von Verfolger Inter gegen die Roma am Sonntag baute Juventus den Vorsprung auf die Nerazzurri auf acht Punkte aus.

