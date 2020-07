Serie A: AC Milan gegen Atalanta Bergamo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 36. Spieltags der Serie A treffen heute der AC Milan und Atalanta Bergamo aufeinander - dabei sind Tore eigentlich garantiert. Wie Ihr das Spiel der beiden Teams im TV und Livestream verfolgen könnt, und warum es sich um ein extrem wichtiges Duell handelt, verraten wir Euch hier.

AC Milan gegen Atalanta Bergamo: Uhrzeit, Ort

Die Begegnung wird am heutigen Freitag um 21.45 Uhr angepfiffen. Ausgetragen wird das Spiel im ehrwürdigen Giuseppe Meazza Stadion in Mailand.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in der Serie A keine Zuschauer zugelassen, deshalb findet die Partie vor leeren Rängen statt.

Serie A: Mailand bei Atalanta heute live im TV und Livestream sehen

Die höchste italienische Spielklasse gibt es in Deutschland exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Die Entscheidung um den Scudetto, die internationalen Plätze und die Absteiger steht noch aus, Spannung ist also garantiert. Bei der Partie heute Abend ist folgendes Personal im Einsatz:

Kommentator: Stefan Galler

Stefan Galler Experte: Benny Lauth (Ex-Nationalspieler)

© imago images/Sportimage

AC Milan gegen Atalanta Bergamo: Die Serie A heute im Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht im Stream verfolgen könnt, bietet SPOX Euch eine Alternative an: Wie zu allen übrigen Spielen der Serie A gibt es auch zum Kracher zwischen Milan und Bergamo einen Liveticker, mit dem Ihr auf dem Laufenden bleibt.

Hier geht es zur Tagesübersicht aller heutigen SPOX-Liveticker.

AC Mailand gegen Atalanta Bergamo: Die Vorschau

Tore sind heute eigentlich garantiert! Die Gäste um den aufstrebenden Deutschen Robin Gosens sind mit schon 95 Saisontreffern die Tormaschine der Liga und könnten sogar die 100-Tore-Marke in dieser Saison knacken. Aus den letzten zehn Spielen hat Bergamo acht gewonnen und zweimal Remis gespielt, mit einem Erfolg könnte man den Vorsprung auf Platz drei ausbauen.

Milan kämpft dagegen auf Platz sechs noch um das internationale Geschäft. Die Startruppe um Zlatan Ibrahimovic und den Ex-Frankfurter Ante Rebic ist allerdings ebenfalls in Topform und seit zehn Spielen ungeschlagen (sieben Siege, drei Unentschieden). Deshalb wurde zuletzt sogar der Vertrag mit Trainer Stefano Pioli verlängert und auf eine Verpflichtung von Ralf Rangnick verzichtet.

AC Milan gegen Atalanta Bergamo: Die letzten Duelle im Überblick

Im Hinspiel in der Liga setzte es für Milan auswärts eine deftige Schlappe: Mit 5:0 überfuhr Atalanta die Gäste damals förmlich, Josip Ilicic traf doppelt.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Serie A 22.12.2019 5:0 Serie A 16.02.2019 1:3 Serie A 23.09.2018 2:2 Serie A 13.05.2018 1:1 Serie A 23.12.2017 0:2

Serie A: Die Begegnungen des 36. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 24. Juli 21.45 Uhr AC Milan Atalanta Bergamo -:- 25. Juli 17.15 Uhr Brescia Calcio Parma Calcio -:- 25. Juli 19.30 Uhr CFC Genua Inter Mailand -:- 25. Juli 21:45 Uhr SSC Neapel Sassuolo Calcio -:- 26. Juli 17.15 Uhr FC Bologna Lecce -:- 26. Juli 19.30 Uhr AS Rom AC Florenz -:- 26. Juli 19.30 Uhr Hellas Verona Lazio Rom -:- 26. Juli 19.30 Uhr SPAL Ferrara FC Turin -:- 26. Juli 19.30 Uhr Cagliari Calcio Udinese Calcio -:- 26. Juli 21:45 Uhr Juventus Sampdoria Genua -:-

Serie A: Die aktuelle Tabelle

Juve ist auf dem besten Weg in Richtung neunte Meisterschaft in Folge, trotz der Niederlage bei Udinese am Donnerstag. Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs mit Bergamo reichen der Alten Dame drei weitere Punkte auf jeden Fall zum Titel. Bei einer Niederlage von Atalanta heute gegen Milan wäre man ebenfalls vorzeitig Meister.