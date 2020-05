Serie A - Bergamo-Trainer Gian Piero Gasperini von COVID-19 genesen: "Habe an den Tod gedacht"

Gian Piero Gasperini, Trainer von Robin Gosens beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo, ist vom Coronavirus genesen. Er habe um sein Leben gebangt und an den Tod gedacht, sagte Gasperini im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport.

"Einen Tag vor dem Champions-League-Match gegen Valencia am 10. März ging es mir schlecht. Die zwei darauffolgenden Nächte habe ich nicht geschlafen. Ich hatte zwar kein Fieber, ich fühlte mich aber als hätte ich eine Temperatur von 40 Grad", sagte der 62-Jährige. Das Spiel Atalantas gegen den FC Valencia gilt als möglicher Infektionsherd der Coronavirus-Epidemie in der ganzen Lombardei. Hunderte Atalanta-Fans sollen sich im Stadion angesteckt haben, was laut Experten auf entscheidende Weise zur Verbreitung des Virus im Raum von Bergamo beigetragen haben soll.

"Alle zwei Minuten hörten wir die Sirene eines Rettungswagens, denn in der Nähe unseres Sportzentrums in Bergamo ist ein Krankenhaus. Es war wie im Krieg. Ich dachte: 'Wenn ich ins Krankenhaus komme, was wird mir geschehen? Ich will nicht sterben, ich habe noch viel zu tun'. Das sagte ich scherzend, aber ich dachte es wirklich", erzählte der Trainer, der während der Krankheit auch den Geschmackssinn verlor.

Bergamo in der Champions League: "Stadt verdient außerordentliche Freude"

"Vor zehn Tagen haben Antikörper-Tests bestätigt, dass ich an COVID-19 erkrankt bin. Jetzt habe ich die Antikörper im Blut, was jedoch nicht bedeutet, dass ich immun bin", erklärte der aus Turin stammende Coach.

Nach der Tragödie, die die Stadt Bergamo erlebt hat, hofft Gasperini auf eine große Freude für seinen Klub, der in der Champions League noch im Rennen ist. "Ich erwarte mir viel Energie von der Champions League, die für uns ein außerordentliches Abenteuer ist. Diese Stadt verdient eine außerordentliche Freude", so Gasperini.